Гуардиола посочил един футболист на Ман Юнайтед, когото би взел в Сити на момента

Вече бившият мениджър на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола е смятал Маркъс Рашфорд за най-добрия футболист на Манчестър Юнайтед и дори е признал пред легендата на "червените дяволи" Райън Гигс, че би го взел в отбора си още на следващия ден. Бившият капитан на „червените дяволи“ разказа за любопитния разговор в предаването Rio Ferdinand Presents. Случката се разиграла преди около осем или девет години, когато Алекс Фъргюсън организирал вечеря с около осем души и настанил Гигс до Гуардиола. „Попитах Пеп кого харесва в Юнайтед. Първо предположих Де Хеа, после Люк Шоу, но той отхвърли и двата варианта. Тогава ми каза: „Най-добрият играч на Манчестър Юнайтед е Маркъс Рашфорд. Бих го взел още утре“, спомня си Гигс.

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Рашфорд е продукт на академията на Юнайтед и проби в първия отбор през 2016 г., когато се разписа още при дебюта си. Англичанинът така и не успя да поддържа постоянно високо ниво, но в най-силните си периоди е достигал до сезони с по 30 гола. След престои под наем в Астън Вила и Барселона той отново е част от Манчестър Юнайтед. Нападателят има и впечатляваща статистика срещу Манчестър Сити – седем гола в кариерата си срещу „гражданите“, включително победно попадение на „Етихад“ и великолепен далечен удар през 2024 г.

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Снимки: Gettyimages