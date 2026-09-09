Манчестър Сити победил със съдийска помощ

Старши треньорът на Порто Франческо Фариоли беше недоволен от съдийските решения в мача срещу Манчестър Сити на старта в Шампионската лига, а неговият отбор тръгна с поражение с 0:2 с два гола на Ерлинг Холанд през втората част на мача.

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Според него, съдията е трябвало да изгони Марк Геи малко преди края на първата част и Сити да играе през второто полувреме с 10 човека. И този момент е повлиял ва крайния изход от срещата. Гехи удари с лакът в главата Габри Вейга от Порто докато двамата се бореха за топката. Полузащитникът на Порто падна на терена, държейки се за лицето си, което започна да кърви. Главният съдия Шимон Марчиняк не показа картон на защитника на Ман Сити и не прегледа епизода.

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„Въз основа на мачовете, които съм гледал, можеше да бъде показан картон. Разбира се, в тази ситуация трябваше да е червен картон“, започна Франческо Фариоли. „Случи се и ситуацията с Йошко Гвардиол. Въпреки че вече имаше жълт картон, той спря атаката. Можеше да има и втори жълт картон. На това ниво, на този етап от състезанието, възможността да се играе второто полувреме с числено предимство – в даден момент срещу 10 или дори 9 души – можеше да промени всичко“, каза Фариоли в Amazon Prime.

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Младият италиански специалист също не коментира скандала на полувремето, но намекна за инцидента с Геи, като похвали решителността на отбора си.

«O Diogo provou mais uma vez o guarda-redes que ele é.»



Farioli lamentou o facto do internacional português não estar entre os 10 nomeados a melhor guarda-redes do mundo.👀#Farioli #DiogoCosta #FCPorto pic.twitter.com/Nl4D7iJfYP — A BOLA (@abolapt) September 9, 2026

Той каза: „Състезавахме се срещу един от най-добрите отбори в света без петима основни играчи. За съжаление резултатът не беше това, което искахме, но имам доста добро предчувствие за представянето. Отборът преодоля много трудности - петима играчи отсъстваха и тази ситуация, която можеше да промени динамиката. Доказахме нашето ДНК“, горд е треньорът въпреки поражението.

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Снимки: Imago