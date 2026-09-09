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Бивш играч на Ман Сити с един мач за Англия ще прекара Коледа в затвора

  • 9 сеп 2026 | 12:04
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Бивш играч на Ман Сити с един мач за Англия ще прекара Коледа в затвора

Бившият футболист на Манчестър Сити Джо Бартън, който има и един мач за националния отбор на Англия, ще прекара Коледа в затвора, след като съдът отказа поредното му искане за освобождаване под гаранция. 44-годишният Бартън се намира в ареста от март и трябваше да се изправи пред съда миналата седмица по обвинение за причиняване на тежка телесна повреда с умисъл, но делото беше отложено за 8 март 2027 г.

Отново арестуваха Джоуи Бартън
Отново арестуваха Джоуи Бартън

Бартън е обвинен в нападение над бившия футболен треньор Кевин Линч, извършено през март в района на голф клуб в Хюйтън. Линч е бил откаран в болница в сериозно, но стабилно състояние, като е получил наранявания по лицето и тялото. Според информацията той е получил сериозни травми на окото и съществува опасност да загуби зрението си.

Бартън отрича обвинението. На последното заседание Бартън се появи чрез видеовръзка от затвора HMP Liverpool, а съдия Дейвид Потър отхвърли новото искане за гаранция. Бившият футболист ще остане в ареста до следващото изслушване през декември, което означава, че ще прекара Коледа зад решетките. Ако решението не бъде променено, той ще остане в затвора до началото на процеса през март 2027 г.

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