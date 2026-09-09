Мареска не разбрал нищо от сблъсъците в тунела на Порто - Ман Сити

Старши треньорът на Манчестър Сити Енцо Мареска не хвърли много светлина върху сблъсъка в тунела, който засенчи първата победа на Манчестър Сити в Шампионската лига срещу Порто. Играчи от двата отбора се сбиха, докато се насочваха към тунела на полувремето при трудната победа на англичаните с 2:0 на „Естадио до Драгао“.

Холанд донесе първи три точки на Ман Сити в Шампионската лига

Ръководството на Порто смята, че Марк Геи от Сити е трябвало да бъде изгонен, след като хвана Габри Вейга с ръка, докато той опитваше удар с глава. Това доведе до спорове на терена и страстите не се бяха охладили до края на първата част. Имаше съобщения за блъскане между играчи, а в подкрепа на това се появиха кадри, показващи как капитанът на Сити Рубен Диаш поставя ръка върху гърдите на треньора на Порто Франческо Фариоли.

Мареска: Можехме да вкараме повече

Мениджърът на Сити Мареска каза, че „не е видял нищо“, когато е бил попитан за инцидента с Геи, и вече е бил в съблекалнята, когато тези сцени в паузата са се разиграли.

„Бях станал от пейката и вече бях вътре“, каза той. Мареска каза, че „вероятно“ ще говори с Диаш, ако по-късно разбере нещо, но добави: „Можете да питате каквото искате, но колко пъти сте виждали мен или моята пейка, или момчетата, които работят с мен, да стоят на пейката? Нула - за 95 минути. Колко пъти сте виждали тяхната пейка?“

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Ерлинг Холанд вкара и двата гола в срещата за английския тим, откривайки в 47-ата минута, а след това добави още един съвсем накрая.

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Снимки: Imago