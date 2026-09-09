Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Порто
  3. Мареска не разбрал нищо от сблъсъците в тунела на Порто - Ман Сити

Мареска не разбрал нищо от сблъсъците в тунела на Порто - Ман Сити

  • 9 сеп 2026 | 08:10
  • 940
  • 0
Мареска не разбрал нищо от сблъсъците в тунела на Порто - Ман Сити

Старши треньорът на Манчестър Сити Енцо Мареска не хвърли много светлина върху сблъсъка в тунела, който засенчи първата победа на Манчестър Сити в Шампионската лига срещу Порто. Играчи от двата отбора се сбиха, докато се насочваха към тунела на полувремето при трудната победа на англичаните с 2:0 на „Естадио до Драгао“.

Холанд донесе първи три точки на Ман Сити в Шампионската лига
Холанд донесе първи три точки на Ман Сити в Шампионската лига

Ръководството на Порто смята, че Марк Геи от Сити е трябвало да бъде изгонен, след като хвана Габри Вейга с ръка, докато той опитваше удар с глава. Това доведе до спорове на терена и страстите не се бяха охладили до края на първата част. Имаше съобщения за блъскане между играчи, а в подкрепа на това се появиха кадри, показващи как капитанът на Сити Рубен Диаш поставя ръка върху гърдите на треньора на Порто Франческо Фариоли.

Мареска: Можехме да вкараме повече
Мареска: Можехме да вкараме повече

Мениджърът на Сити Мареска каза, че „не е видял нищо“, когато е бил попитан за инцидента с Геи, и вече е бил в съблекалнята, когато тези сцени в паузата са се разиграли.

„Бях станал от пейката и вече бях вътре“, каза той. Мареска каза, че „вероятно“ ще говори с Диаш, ако по-късно разбере нещо, но добави: „Можете да питате каквото искате, но колко пъти сте виждали мен или моята пейка, или момчетата, които работят с мен, да стоят на пейката? Нула - за 95 минути. Колко пъти сте виждали тяхната пейка?“

Гледайте на живо Шампионската лига тук!
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Ерлинг Холанд вкара и двата гола в срещата за английския тим, откривайки в 47-ата минута, а след това добави още един съвсем накрая.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Киву: Щастлив съм от куража, който показахме

Киву: Щастлив съм от куража, който показахме

  • 9 сеп 2026 | 03:32
  • 2264
  • 0
Мареска: Можехме да вкараме повече

Мареска: Можехме да вкараме повече

  • 9 сеп 2026 | 03:06
  • 2956
  • 0
Талант на Борусия (Д) бе приет в болница след мача с Виляреал

Талант на Борусия (Д) бе приет в болница след мача с Виляреал

  • 9 сеп 2026 | 01:47
  • 1995
  • 0
Алегри: Трябват ни 12 точки, за да продължим напред в ШЛ

Алегри: Трябват ни 12 точки, за да продължим напред в ШЛ

  • 9 сеп 2026 | 01:21
  • 3103
  • 0
Съперник на Левски с драматично равенство в Нидерландия

Съперник на Левски с драматично равенство в Нидерландия

  • 9 сеп 2026 | 00:58
  • 2770
  • 0
Борусия надви Виляреал в шеметно полувреме с пет гола

Борусия надви Виляреал в шеметно полувреме с пет гола

  • 9 сеп 2026 | 00:47
  • 9269
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

  • 9 сеп 2026 | 08:00
  • 4481
  • 27
България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

  • 9 сеп 2026 | 07:01
  • 4362
  • 8
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 9 сеп 2026 | 07:35
  • 201167
  • 61
Носителят на трофея излиза на сцената и още здрави сблъсъци в ШЛ

Носителят на трофея излиза на сцената и още здрави сблъсъци в ШЛ

  • 9 сеп 2026 | 05:27
  • 4471
  • 0
Непредвидим сблъсък между Ливърпул и Атлетико Мадрид на "Анфийлд"

Непредвидим сблъсък между Ливърпул и Атлетико Мадрид на "Анфийлд"

  • 9 сеп 2026 | 06:34
  • 2765
  • 0
Разклатеният Наполи ще опита да спре летящия Арсенал

Разклатеният Наполи ще опита да спре летящия Арсенал

  • 9 сеп 2026 | 06:56
  • 2231
  • 0