Йокич няма намерение скоро да се отказва от националния отбор на Сърбия

Сръбският баскетболист Никола Йокич беше гост в подкаста "Яо Миле", където намекна, че планира да носи фланелката на сръбския национален отбор и в бъдеще.

Йокич постигна големи успехи с Денвър, има и два олимпийски медала със Сърбия – сребро от Рио и бронз от Париж, а мнозина се чудят докога Никола планира да играе за "орлите".



Във въпросното предаване Йокич се появи с нови, специално проектирани за него маратонки – в цветовете на сръбския национален отбор.

След това центърът на Денвър зарадва нацията и заяви, че планира да играе за Сърбия, докато е възможно.

"Тази година направиха нови, планът е да играя за националния отбор колкото мога, целта е да имам и маратонки в нашите цветове", заяви Йокич

Йокич си спомни в подкаста и какво е било усещането след завръщането от Париж и посрещането в Белград, след като "орлите" спечелиха бронзов медал на Олимпийските игри.

"Когато излязохме, погледнах и видях хора, излезли по покривите и седящи там. Затова и ние сме небесен народ. Наистина едно магическо, уникално преживяване и емоция, това не мога да го опиша, неописуемо усещане, когато видиш какво си направил за голям брой хора", разказа баскетболистът.

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