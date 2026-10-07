Павлин Иванов: Доста сериозен бой, имахме някакви надежди, но това е реалността

Националът Павлин Иванов, който е едно от многобройните нови попълнения на Балкан, коментира загубата от Бахчешехир в турнира ЕвроКъп тази вечер.

"Тежко беше със сигурност. Имахме някакви надежди, че по-различно може да се случат нещата, но в крайна сметка това е реалността. Няма какво да се заблуждаваме, този отбор е правен да печели ЕвроКъп или минимум да е в Топ 4. Неслучайно миналата седмица победиха "фенерите", така че тежко беше", сподели Иванов, добавяйки, че ранното напускане на игра от страна на Джаванте Маккой поради контузия е повлияло на ботевградчани.

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"Това си беше доста сериозен бой. Със сигурност ми се иска да има малко повече публика, но това е реалността, това е нивото на българския баскетбол, тепърва може би този проект ще помогне да върне хората в залата", каза още той.

Цялото интервю с Павлин Иванов можете да изгледате във видеото по-долу.

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Снимки: Sportal.bg