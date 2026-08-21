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Йокич поведе Сърбия към победа над Уембаняма и Франция пред 20 000 в Белград

  • 21 авг 2026 | 10:42
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Йокич поведе Сърбия към победа над Уембаняма и Франция пред 20 000 в Белград

Никола Йокич изведе Сърбия до победа с 90:87 над Франция в контрола в Белград, като бе на косъм от трипъл-дабъл с 20 точки, 9 борби и 8 асистенции. Виктор Уембаняма имаше трудна вечер с 10 точки и 6 грешки, а сърбите водеха през по-голямата част от мача пред 20 000 свои фенове.

Домакините водеха в резултата през почти целия двубой, но Франция успя да се добере до нервен завършек след слаба трета четвърт.

Силвен Франсиско опита последен изстрел за три точки със сирената, но бе блокиран от Алекса Аврамович, което подпечата успеха на сърбите.

Звездата на вечерта бе Никола Йокич, който завърши мача близо до трипъл-дабъл. Центърът на Денвър Нъгетс отбеляза 20 точки (4/10 за две точки, 1/3 за три, 9/12 от наказателната линия), овладя 9 борби и направи 8 асистенции за 29 минути игра.

Алекса Аврамович го последва с 13 точки и 5 асистенции, а Никола Йович от Маями Хийт също записа двуцифрен актив с 10 точки и 4 борби.

От другата страна, Виктор Уембаняма имаше проблеми и приключи с 10 точки (2/2 за две, 1/6 за три, 3/4 от фаула), 4 борби и 6 грешки за 24 минути на паркета.

Лидер за Франция бе Амин Нуа, който отбеляза 14 точки и овладя 5 борби, като бе най-добър и по двата показателя за своя тим.

Що се отнася до другите играчи от НБА във френския състав, Руди Гобер се отчете с 6 точки и 3 борби за 13 минути, докато Максим Рейно допринесе с 4 точки и 3 борби за 12 минути.

Двата отбора ще изиграят още един мач в Орлеан в неделя, преди да започне прозорецът за квалификациите за Световното първенство по баскетбол през 2027 г.

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