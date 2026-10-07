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Локомотив Пловдив загуби от латвийци при дебюта си в Европа

  • 7 окт 2026 | 21:22
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Локомотив Пловдив загуби от латвийци при дебюта си в Европа

Локомотив Пловдив отстъпи пред ВЕФ Рига с 83:106 (27:27, 14:26, 17:28, 25:25) като гост в Литвия в първия кръг от Група Н на баскетболния турнир ФИБА Къп, което бе дебют на българския отбор в европейските клубни надпревари.

Двата отбора изиграха оспорвана първа четвърт, в края на която имаше равенство 27:27, но през втория период домакините овладяха контрола върху срещата, повеждайки с 53:41 след 20 минути игра.

След паузата латвийският отбор продължи да доминира и се откъсна напред с 81:58 в края на третия период. В оставащото време тимът на Рига, който имаше сериозно превъзходство в борбата под коша (44-29), записа и най-голямата си преднина от двубоя - 28 точки.

Девърл Рамзи беше най-резултатен за Локомотив Пловдив с 21 точки, 3 борби и 9 асистенции, Джомару Браун завърши с 18 точки и 4 асистенции, а Томислав Минков се отчете с 15 точки и 4 борби.

За домакините от ВЕФ Рига Джордан Сиърс отбеляза 30 точки, като добави още 8 борби и 6 асистенции. Дабъл-дабъл с 20 точки и 10 борби пък постигна Луис Родригес.

Сега за пловдивчани предстои гостуване на Спартак Плевен на 11 октомври в първия кръг на Sesame Национална баскетболна лига за сезон 2026/2027, а в следващия си двубой от ФИБА Къп ще приемат румънския Орадя на 14 октомври.

Снимки: ФИБА

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