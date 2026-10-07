Монтана победи Рилски спортист само с 1 точка в Адриатическата лига

Шампионът на България и носител на титлата в Адриатическата лига Монтана 2003 надделя над вицешампиона Рилски спортист с 88:87 (16:18, 22:14, 22:30, 19:17, 9:8) след продължение като гост в "Арена СамЕлион" в Самоков в двубой от група А на международната надпревара по баскетбол за жени.

Победата бе втора за тима от Монтана от два мача, докато Рилски спортист допусна втора загуба също от две срещи до момента в Адриатическата лига.

Домакините имаха предимство в първата четвърт, в хода на която поведоха със 7 точки, но Монтана 2003 се доближи на 2 - 16:18 след 10 минути игра. Последва оспорвана втора част, в която гостите осъществиха обрат и се откъснаха с 8 точки - 38:30 минута преди почивката, а в края на първото полувреме баскетболистките на Монтана 2003 водеха с 38:32.

След паузата гостите вдигнаха разликата до 10 точки при 57:47 и владееха инициативата до последните три минути на третия период, когато със серия от 9 безответни точки Рилски спортист се доближи на 1 - 56:57, а малко след това си осигури и преднина от 62:60 преди последната част. В оставащото време нито един от двата тима не успяваше да натрупа по-голяма разлика, а по-малко от две минути преди финалната сирена домакините водеха със 76:75. Даниела Уолън реализира кош и впоследствие два наказателни удара за отбора от Монтана, докато за самоковския тим бе точна Мари Кенембени и така се стигна до равенство 79:79, което изпрати мача в продължение.

В допълнителните пет минути Деница Манолова отбеляза за преднина от 87:86 за домакините, но с две точни изпълнения от наказателната линия Даниела Уолън донесе успеха за Монтана 2003.

Именно Уолън бе най-резултатна за гостите с 27 точки, 9 борби и 5 асистенции, а Йована Савкович добави 18 точки и 3 асистенции, докато за Рилски спортист Мари Кенембени завърши с 28 точки и 6 борби. Янина Тодорова се включи с 18 точки и 5 борби.

За двата отбора предстои да излязат един срещу друг и в първия кръг на българското първенство при дамите - на 9 октомври отново в Самоков.

В следващите си срещи от женската Адриатическа лига Рилски спортист ще гостува на хърватския Шибеник на 13 октомври, а Монтана 2003 ще приеме същия съперник на 9 декември. Преди това шампионките ще стартират и участието си в турнира Еврокъп при дамите с гостуване на Келтерн в Германия на 15 октомври.

Третият български участник в международния турнир - Берое, започва с мач срещу Партизан в Сърбия на 28 октомври.

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