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Босът на Панатинайкос: Баскетболът не е играчка за богаташи

  • 7 окт 2026 | 16:53
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Босът на Панатинайкос: Баскетболът не е играчка за богаташи

Най-големите баскетболни клубове в Европа трябва да намерят начин за сътрудничество с НБА, заяви собственикът на БК Панатинайкос Димитрис Янакопулос ден след като те отхвърлиха предложение от Националната баскетболна лига на САЩ и Канада за участие в нов континентален турнир.

Водещите европейски клубове отказаха офертата на НБА, което създава предпоставки за борба за отборите, играчите и търговските приходи на Стария континент.

Източници, запознати с преговорите, съобщиха за агенция „Ройтерс“, че клубовете-акционери в Евролигата са отхвърлили предложението за сътрудничество от страна на НБА по време на среща в Италия, макар че вратата за евентуална сделка все още не е окончателно затворена.

„Заедно превърнахме спорта, който обичаме, в надпревара, в която НБА - повтарям, че НБА, най-силната лига в света - иска да инвестира и да направи Евролигата част от своя свят“, написа Янакопулос в социалните мрежи.

„С огромно уважение, но и с гордост от това, което най-накрая постигнахме, трябва заедно да намерим решение“, добави той.

Базираният в Атина клуб е седемкратен европейски шампион и един от водещите отбори в Евролигата. Самата Евролига има амбиции за разрастване и не е ясно дали НБА ще представи коригирано предложение.

Висш спортен ръководител заяви пред „Ройтерс“, че е малко вероятно каквото и да е сътрудничество да започне преди 2028 година, тъй като би било трудно да се организира нов турнир навреме за сезон 2027/2028.

В официалното си изявление от Евролигата не споменаха широко обсъжданата оферта на НБА, но по-рано потвърдиха, че остават отворени за сътрудничество.

Въпреки че клубовете отхвърлиха настоящото предложение, преговорите с НБА могат да продължат. Янакопулос отбеляза, че в Европа има отбори, които не се интересуват от развитието на спорта.

„Те все още вярват, че успехът се измерва с това колко пари губиш в края на годината. Баскетболът не е играчка за богаташи“, каза той.

От НБА не отговориха веднага на запитването за коментар пред „Ройтерс“. Предвижда се управляващият директор на планираната лига - НБА Европа Джордж Айвазоглу да говори на конференция в Лондон в четвъртък.

Този отказ бележи неуспех за усилията да се съчетаят утвърденият елитен европейски баскетболен турнир и финансовата и търговска мощ на НБА, която планира да стартира нова лига с участието на 16 отбора през 2027 година.

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