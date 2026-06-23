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Йокич поема капитанската лента на Сърбия

  • 23 юни 2026 | 14:27
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Йокич поема капитанската лента на Сърбия

Суперзвездата на Денвър Нъгетс Никола Йокич беше избран за нов капитан на националния отбор на Сърбия. Трикратният MVP на НБА ще носи капитанската лента по време на предстоящите световни квалификации, заменяйки Богдан Богданович, който няма да вземе участие заради контузия.

"Не мога просто да си тръгна вкъщи и да не откликна на повиквателната за националния отбор – би ме било срам. Не знам дали заслужавам тази чест", заяви Йокич по повод новата си роля. "Много велики имена са били капитани преди мен. В този отбор има играчи, които са по-възрастни и по-опитни от мен, но треньорът ми гласува доверие. Ще направя всичко възможно да нося лентата достойно и да показвам на терена какво означава тя", добави 31-годишният играч.

Центърът на Денвър призна, че очаква капитанската отговорност да донесе и допълнителни емоции.

"За първи път ще изпитам това чувство. Със сигурност емоциите ще бъдат по-силни. Представляваш съотборниците си, хората, с които работиш всеки ден, своя град и своето семейство. Това е огромна привилегия и чест", каза още Йокич.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages

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