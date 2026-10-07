В Ямбол официално откриват обновената зала "Диана" преди мача с Рилски спортист с Орлин Горанов

В Ямбол официално откриват обновената спортна зала „Диана“ тази неделя (11 октомври) преди мача Ямбол - Рилски спортист от новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига.

Програмата преди първото домакинство на ямболския тим ще бъде с участието на Орлин Горанов и Градския духов оркестър при Народно читалище „Съгласие-1862“. Входът е свободен, съобщиха от Общината.

Събитието ще събере различни поколения състезатели и ще отбележи новото начало за залата, превърнала се през годините в символ на ямболския спорт. Тя бе модернизирана с над 4,1 млн. евро. Обновени са покривът, фасадите, дограмата, основните инсталации, изградени са нови системи за отопление, вентилация и климатизация, осигурена е достъпна среда, монтирани са нови седалки.

Вратите ще бъдат отворени в 16:30 часа, когато пред зала „Диана“ ще са изпълненията на духовата музика. Официалната церемония ще започне в 17:00 часа, с участието на ямболските спортни клубове – шампиони и медалисти, утвърдени състезатели, млади таланти и деца, които тепърва правят първите си стъпки в спорта.

Националният химн ще прозвучи в изпълнение на Орлин Горанов, който по-късно ще се върне пред публиката и със свое музикално изпълнение. В 18:00 часа ще бъде представен съставът на баскетболния Ямбол за сезон 2026/2027, след което ще започне двубоят с Рилски спортист.

В паузите на срещата зрители от трибуните ще имат възможност да излязат на игрището и да проверят баскетболните си умения в специална игра с награди.

Тимът на Ямбол е с практически нов състав за завръщането си в елита след двегодишно прекъсване. „Предстои ни много работа, но не се страхуваме“, каза пред БТА новият старши треньор Тодор Тодоров в началото на подготовката за шампионата.

Снимка: Община Ямбол/Фейсбук

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