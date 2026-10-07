Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

В Ямбол официално откриват обновената зала "Диана" преди мача с Рилски спортист с Орлин Горанов

  • 7 окт 2026 | 17:32
  • 392
  • 1
В Ямбол официално откриват обновената зала "Диана" преди мача с Рилски спортист с Орлин Горанов

В Ямбол официално откриват обновената спортна зала „Диана“ тази неделя (11 октомври) преди мача Ямбол - Рилски спортист от новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига.

Програмата преди първото домакинство на ямболския тим ще бъде с участието на Орлин Горанов и Градския духов оркестър при Народно читалище „Съгласие-1862“. Входът е свободен, съобщиха от Общината.

Събитието ще събере различни поколения състезатели и ще отбележи новото начало за залата, превърнала се през годините в символ на ямболския спорт. Тя бе модернизирана с над 4,1 млн. евро. Обновени са покривът, фасадите, дограмата, основните инсталации, изградени са нови системи за отопление, вентилация и климатизация, осигурена е достъпна среда, монтирани са нови седалки.

Вратите ще бъдат отворени в 16:30 часа, когато пред зала „Диана“ ще са изпълненията на духовата музика. Официалната церемония ще започне в 17:00 часа, с участието на ямболските спортни клубове – шампиони и медалисти, утвърдени състезатели, млади таланти и деца, които тепърва правят първите си стъпки в спорта.

Националният химн ще прозвучи в изпълнение на Орлин Горанов, който по-късно ще се върне пред публиката и със свое музикално изпълнение. В 18:00 часа ще бъде представен съставът на баскетболния Ямбол за сезон 2026/2027, след което ще започне двубоят с Рилски спортист.

В паузите на срещата зрители от трибуните ще имат възможност да излязат на игрището и да проверят баскетболните си умения в специална игра с награди.

Тимът на Ямбол е с практически нов състав за завръщането си в елита след двегодишно прекъсване. „Предстои ни много работа, но не се страхуваме“, каза пред БТА новият старши треньор Тодор Тодоров в началото на подготовката за шампионата.

Снимка: Община Ямбол/Фейсбук

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Исторически мач в Ботевград тази вечер

Исторически мач в Ботевград тази вечер

  • 7 окт 2026 | 07:00
  • 5995
  • 5
Желко Лукаич: Имаме още много да работим

Желко Лукаич: Имаме още много да работим

  • 6 окт 2026 | 22:47
  • 969
  • 0
Спартак Плевен загуби първото си домакинство в ENBL

Спартак Плевен загуби първото си домакинство в ENBL

  • 6 окт 2026 | 22:39
  • 1604
  • 1
Константин Костадинов над всички при победа на Остенде във ФИБА Къп

Константин Костадинов над всички при победа на Остенде във ФИБА Къп

  • 6 окт 2026 | 22:25
  • 1229
  • 1
Зад кадър! Баскетболистите на Балкан в различна светлина преди сблъсъка с Бахчешехир

Зад кадър! Баскетболистите на Балкан в различна светлина преди сблъсъка с Бахчешехир

  • 6 окт 2026 | 19:58
  • 5109
  • 2
Пред камерата на Sportal.bg! Звезда на Балкан представи ново попълнение на тима

Пред камерата на Sportal.bg! Звезда на Балкан представи ново попълнение на тима

  • 6 окт 2026 | 19:39
  • 3830
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

  • 7 окт 2026 | 12:30
  • 34998
  • 57
На живо от Ботевград: Двата тима са готови за мача

На живо от Ботевград: Двата тима са готови за мача

  • 7 окт 2026 | 18:00
  • 1836
  • 0
Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

  • 7 окт 2026 | 14:15
  • 9887
  • 15
Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

  • 7 окт 2026 | 14:17
  • 8065
  • 9
И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

  • 7 окт 2026 | 04:27
  • 65563
  • 163
Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

  • 7 окт 2026 | 14:29
  • 4438
  • 9