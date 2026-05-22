  Никола Йокич се завръща в националния отбор на Сърбия за световните квалификации

Никола Йокич се завръща в националния отбор на Сърбия за световните квалификации

  • 22 май 2026 | 17:03
Селекционерът на сръбския национален отбор по баскетбол Душан Алимпиевич разкри, че суперзвездата на Денвър Нъгетс Никола Йокич ще се присъедини към тима за двата квалификационни прозореца за Световното първенство на ФИБА това лято.

Новината представлява огромен стимул за сръбския тим в предстоящите важни мачове. Според информация на Mozzart Sport, Алимпиевич е потвърдил, че Йокич ще бъде на разположение както през юли, така и през август.

В същото време обаче другата голяма звезда на Сърбия Богдан Богданович най-вероятно ще пропусне част от лятната подготовка и част от мачовете с националния отбор.

„При Богдан ситуацията е по-различна. Той има свои въпроси, които решава с клуба си, както и някои дребни здравословни проблеми, които се отстраняват. Мога да кажа, че е сигурно, че той ще пропусне юлския прозорец, но ще бъде с отбора за мачовете през август“, заяви Алимпиевич пред Mozzart Sport.

Никола Йокич изведе Нъгетс до историческа титла в НБА през сезон 2022/23. Сега обаче фокусът му се насочва към международната сцена.

Според Telegraf.rs, самият Йокич е потвърдил участието си за сръбския национален отбор на предстоящото Световно първенство по баскетбол през 2023 г.

„Ще играя за Сърбия на Световното първенство“, е заявил Йокич пред медията.

Ако тази информация се окаже вярна, това ще бъде първият голям турнир за Йокич с националния отбор след Олимпийските игри в Рио де Жанейро, Бразилия, през 2016 г.

Новината идва, след като центърът пропусна ЕвроБаскет 2022, въпреки че взе участие в квалификациите за турнира.

Националният отбор на Сърбия ще започне подготовката си за Световното първенство в началото на юли.

Сърбия е в Група B заедно с отборите на Южен Судан, Китай и Пуерто Рико. Мачовете от груповата фаза ще се играят в Манила, Филипините.

