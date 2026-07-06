Йокич се върна към любимито си занимание

Суперзвездата на Денвър Нъгетс Никола Йокич в момента е у дома си в Сърбия и след сутрешна тренировка с националния отбор и пресконференция, той прекара остатъка от деня на хиподрума Ада, където вчера се проведоха конни надбягвания.
Центърът наблюдаваше и двете състезания и след това се приближи до съотборниците си, за да ги подкрепя и да си поговори с тях.
П-късно днес сръбският национален отбор, воден от Йокич, има квалификационен мач за Световното първенство през 2027 г. срещу Босна и Херцеговина.