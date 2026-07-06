Йокич се върна към любимито си занимание

Суперзвездата на Денвър Нъгетс Никола Йокич в момента е у дома си в Сърбия и след сутрешна тренировка с националния отбор и пресконференция, той прекара остатъка от деня на хиподрума Ада, където вчера се проведоха конни надбягвания.

Центърът наблюдаваше и двете състезания и след това се приближи до съотборниците си, за да ги подкрепя и да си поговори с тях.

П-късно днес сръбският национален отбор, воден от Йокич, има квалификационен мач за Световното първенство през 2027 г. срещу Босна и Херцеговина.

🃏 Nikola Jokić jutros na treningu reprezentacije Srbije, a sada na konjičkim trkama u Adi! pic.twitter.com/7iEoY4hqPu — Arena Sport TV (@arenasport_tv) July 5, 2026

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