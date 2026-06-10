Никола Йович ще бъде на разположение на сръбския национален отбор през лятото

Баскетболистът на Маями Хийт Никола Йович ще бъде на разположение на сръбския национален отбор и в двата квалификационни прозореца за Световното първенство това лято, информира местното издание Meridian Sport.

23-годишният Йович беше един от водещите играчи за държавния състав на последния Евробаскет, реализирайки средно 12.8 точки, 4.0 борби и 2.2 асистенции на мач. В четвъртия си сезон в НБА Никола Йович имаше леко намалена роля, като минутите му спаднаха до 17.0 на двубой. Той записа средно 7.3 точки, 3.3 борби и 2.2 асистенции.

Освен това, според Meridian Sport, друг водещ сръбски национал Богдан Богданович ще пропусне първия предстоящ прозорец с мачовете срещу Босна и Херцеговина и Швейцария.

Очаква се обаче той да бъде на разположение за августовската пауза за националните отбори. Богданович също идва след труден сезон в НБА, като участва само в 23 двубоя с Лос Анджелис Клипърс и реализира средно 7.4 точки, 2.6 борби и 2.2 асистенции.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago