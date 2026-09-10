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Дали рали "Чили" ще донесе на Адриен Фурмо мечтаната първа победа в WRC?

  • 10 сеп 2026 | 15:52
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След като показа впечатляващо темпо в Парагвай, рали "Чили" може да предостави на Адриен Фурмо „много добра възможност“ да спечели първата си победа в Световния рали шампионат, смятат от Хюндай Моторспорт.

Французинът отдавна преследва първия си успех в WRC. Заводският пилот на Хюндай беше близо до победата във финала на сезона в Саудитска Арабия миналата година, но грешка при чекиране на часова контрола, докато водеше в състезанието, принуди Фурмо и навигатора му Алекс Кориа да се задоволят с второто място.

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През тази година Фурмо често е бил лидер в атаката на Хюндай по отношение на чистата скорост. Второто му място на рали "Сафари" в Кения дойде, след като загуби повече от две минути в първия етап.

В последното състезание в Парагвай Фурмо отново беше в битката за победата, преди да го забавят 3 спукани гуми. 31-годишният пилот обаче направи впечатляващо представяне, за да се пребори за третото място, след като стопи минута от преднината на лидерите и завърши ралито с девет етапни победи. След състезанието Фурмо заяви, че чувства, че е „заслужил победата“.

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Впечатлен от представянето в Парагвай, спортният директор на Хюндай Андрю Уитли е убеден, че първата победа ще дойде рано или късно и вярва, че надпреварата в Чили този уикенд може да предостави такава възможност.

„Първата победа на Адриен ще дойде. Няма съмнение - заяви Уитли пред motorsport.com. - Той вече е наясно с всички предизвикателства, които го държаха далеч от най-високото стъпало. Мисля, че представянето му в Парагвай беше почти най-доброто, което някога е показвал.“

„Причината да казвам това е, че представянето му беше постоянно. Това, с което прави положително впечатление в момента, е, че караше всеки етап на 100%, а това е трудно, особено в тези предизвикателни условия.“

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„Но така се печелят ралита – като си постоянен и се представяш на високо ниво. Мисля, че той е доста силен психически в момента. Смятам, че ще бъде малко като Сами Паяри, който спечели първите си три победи в WRC една след друга тази година. Щом успее да свали това от плещите си, нещата ще потръгнат много по-лесно.“

„По отношение на чистата скорост, видяхме го по-рано през годината в "Сафари", където той загуби две минути и 15 секунди в първия етап и завърши втори на 25 секунди. Така че това беше разочароващо.“

„В Парагвай беше също толкова разочароващо, защото той загуби около три минути заради спукани гуми и малки проблеми през уикенда, и отново успя да стопи минута от преднината на Елфин Еванс. В събота да вземеш минута от пилот, който се бори за световната титла, и минута от Сами също е трудно.“

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„Вярвам, че победата идва. Мисля, че това е може би много добра възможност. Той беше бърз тук миналата година, но ако успее да поддържа същия ритъм, който имаше в Парагвай, мисля, че може да е готов да се бори за победа.“

Фурмо демонстрира скоростта си в Чили миналата година, след като за кратко водеше в класирането, преди в крайна сметка да завърши на трето място.

Очаква се състезанието този уикенд да бъде предимно на сухо, но етапите ще бъдат абразивни на места, което създава висок риск от спукване на гуми. Екипажите обаче ще разполагат с осем допълнителни гуми след промяна в правилника.

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Почистването на пътя също вероятно ще бъде фактор, което означава, че стартовата позиция ще бъде от решаващо значение. Фурмо ще започне ралито от пета позиция.

„Наистина очаквам с нетърпение рали "Чили", след като показахме много силно темпо през целия уикенд в Парагвай – това ни дава увереност и се надяваме да пренесем това представяне и в Чили“, каза Фурмо.

„Това е рали, което наистина харесвам. Миналата година се борихме в челото и завършихме на подиума. Етапите са бързи и плавни, но също така доста технични, така че се нуждаеш от много прецизност и увереност в колата. Знаем, че бяхме конкурентоспособни там миналата година, и след представянето, което имахме в Парагвай, целта е отново да се борим в челото и да се стремим към възможно най-добрия резултат.“

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Снимки: Gettyimages

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