Пиер Гасли залага на червени флагове в Мадрид

Пилотът на Алпин Пиер Гасли е готов да се обзаложи, че конфигурацията на пистата „Мадринг“ ще доведе до червени флагове през уикенда, като естеството на най-новото трасе във Формула 1 вече се очертава като една от основните теми за разговор.

В разговор с медиите преди състезателния уикенд, французинът отиде още по-далеч, като прогнозира, че прекъсването на сесиите е почти неизбежно в даден момент. Въпреки тази перспектива, първите му впечатления от „Мадринг“ на симулатора са положителни, а опитът му е позволил да разбере къде грешките могат да се окажат особено скъпи.

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Гасли също така очаква пилотите да се сблъскат с изискване за бърза адаптация, след като излязат на пистата. Нивата на сцепление вероятно ще се променят значително с натрупването на гума по асфалта, докато самата конфигурация представлява голямо разнообразие от предизвикателства. Спирането невинаги ще се случва при движение на автомобила по права линия, а пилотите ще трябва да се справят и с тесни, криволичещи участъци, ограничена видимост, виражи и чести промени в надморската височина.

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„Ще заложа парите си на червен флаг. Това е сигурно. От гледна точка на пилотирането, трябва да кажа, че на симулатора беше много приятно и вълнуващо. Получих добра представа и усещане за почти всяка стена на всеки завой, така че всъщност знам какво да правя и какво да не правя.“

„Мисля, че ще бъде много предизвикателно, особено по отношение на еволюцията на пистата, вероятно с много промени по трасето, зони за спиране, които не са напълно прави, а по-скоро змиевидни, много криволичещи завои, много слепи участъци, виражи, изкачвания и спускания.“

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Въпреки повишения риск от грешки, пилотът на Алпин е развълнуван от предизвикателството. В същото време той очаква уикендът да бъде изпълнен с прекъсвания, предвид колко лесно може да се случи инцидент на това трасе.

„Очаквам много трудна и предизвикателна писта за нас, което я прави добра, защото винаги можеш да се стремиш да направиш малко по-голяма разлика с пилотирането си. Но, отново, това е тип писта, малко като Монако, където мисля, че ако направиш малка грешка, тя може веднага да има големи последствия. Така че ще трябва да се притесняваш във всяка зона на спиране и за скоростта, която поддържаш в завоите.“

„Трябва да кажа, че е вълнуващо. В същото време мисля, че ни очаква доста хаотичен уикенд заради това колко лесно ще бъде да катастрофираш.“

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Снимки: Gettyimages