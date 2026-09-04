Тойота и Хюндай отказват да участват в рали "Саудитска Арабия"

Двата напълно заводски отбора в Световния рали шампионат (WRC) – Тойота и Хюндай, излязоха с обща позиция във връзка с финалния кръг за сезон 2026, който трябва да се проведе в Саудитска Арабия в средата на месец ноември.

И двата тима категорично заявяват, че с оглед обстановката в Близкия изток, на този етап те няма как да пътуват до тази част на света, за да участват в състезанието. В същото време от М-Спорт остават отворени към възможността да пътуват до Джеда, позовавайки се на настоящите препоръки на британското външно министерство, които само ограничават пътуванията в радиус от 10 километра от границата между Саудитска Арабия и Йемен.

Тази седмица се решава съдбата на Хюндай в WRC

Позицията на Тойота и Хюндай поставя новия промоутър на WRC в много трудна позиция само няколко седмици след началото на неговия мандат. В Парагвай миналата седмица беше казано, че засега рали „Саудитска Арабия“ трябва да се проведе по план.

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Снимки: Gettyimages