Навигаторът на покойния Крейг Брийн се завръща в WRC с Такамото Кацута в Чили

Навигаторът на покойния Крейг Брийн ще партнира на Такамото Кацута по време на 12-ия кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC), който ще се проведе в Чили следващата седмица.

We wish Aaron a speedy recovery and look forward to seeing him back in the co-driver's seat soon 🙌#WRC pic.twitter.com/zUkIDsFUvB — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 4, 2026

Новината беше съобщена от тима на Тойота, а тя идва няколко дни след тежката катастрофа на Кацута в рали „Парагвай“. Първоначално беше съобщено, че той и титулярният му навигатор Аарън Джонстън са добре, но след прибирането на двама в Европа е била установено, че Джонстън има счупена ключица.

Поради тази причина ирландецът няма да може да седне на пасажерската седалка до Кацута в рали „Чили“. Неговото място ще бъде заето от сънародника му Джейм Фултън, за когото това ще бъде първо участие във водещата категория на WRC от рали „Швеция“ в началото на 2023 година, няколко месеца преди фаталната катастрофа на Брийн по време на тестовете преди рали „Хърватия“.

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Снимки: Gettyimages