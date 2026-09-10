Тото Волф не очаква Мерцедес да е фаворит в Мадрид

Шефът на отбора на Мерцедес във Формула 1, Тото Волф, настоя, че тимът не трябва да очаква да бъде толкова конкурентоспособен в Мадрид този уикенд след успеха си на „Монца“.

Базираният в Бракли отбор постигна двойна победа, като Кими Антонели се изкачи от 19-о място на стартовата решетка до челото, за да спечели седмата победа в кариерата си.

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Резултатът отбеляза първото състезание за Мерцедес, в което тимът постигна максимален брой точки, след Гран При на Китай през март, където Антонели спечели първата си победа.

Въпреки това Волф очаква ситуацията да се промени този уикенд в Мадрид, тъй като Формула 1 пристига на нова писта. Той предполага, че съперническите отбори ще се върнат в битката този път.

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„Този уикенд представлява напълно различно предизвикателство - каза Волф. - Характеристиките на пистата са много по-близки до места като Будапеща или Зандвоорт. Затова очакваме много оспорван уикенд.“

„Нашата задача е да разберем изискванията на пистата в Мадрид възможно най-бързо и да подобрим максимално представянето си още от първата сесия.“

„Новите писти създават както възможности, така и неизвестности в една и съща степен.“

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Мадрид е най-новото градско трасе, което се присъединява към календара, след като през последните години бяха добавени Маями, Лас Вегас и Джеда.

Волф приветства включването му в графика, заявявайки, че това е ярък пример за това как спортът е нараснал през последните години.

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„Мадрид е глобална дестинация и състезанията там са още една значителна стъпка напред за нашия спорт - каза той. - Фактът, че емблематична столица като Мадрид иска да се присъедини към календара, показва силата на нашия спорт и инерцията, която продължаваме да изграждаме по целия свят.“

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Снимки: Gettyimages