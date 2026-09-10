Шумахер: Никола Цолов би се вписал добре като съотборник на Арвид Линдблад

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ тв анализатор Ралф Шумахер е твърдо убеден, че Ред Бул вече не се нуждае от Лиам Лоусън, въпреки възхода във формата на пилота на Рейсинг Булс през сезон 2026.

След един бурен първи пълен сезон във Формула 1 миналата година с Рейсинг Булс, както и кратък престой от два старта в Ред Бул, Лиам Лоусън изглежда е намерил своя ритъм на стартовата решетка. Новозеландецът успя да се съвземе и да се върне в битката, след като увереността му беше разклатена от Кристиан Хорнър и Хелмут Марко през миналия сезон. Доказателство за това беше впечатляващото му представяне за австрийския конструктор в Гран При на Нидерландия.

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Гран При на Италия обаче беше пълна противоположност. След като беше възпрепятстван от Оскар Пиастри по време на последния си опит да влезе в третата квалификационна сесия, Лоусън преживя разочароващо състезание в задната част на колоната поради повредено предно крило и пресече финалната линия на 14-о място.

В резултат на това анализаторът на Формула 1 Ралф Шумахер не остана впечатлен и продължава да вярва, че Лоусън просто не е направил достатъчно, за да може Ред Бул да продължи да му се доверява.

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Лоусън ще седне отново в болида RB22 този уикенд за Гран При на Испания. Състезанието ще бъде първото посещение на Формула 1 на новата писта "Мадринг", като конфигурацията на новото улично трасе е ключов фактор за решението на Ред Бул отново да заложи на новозеландския пилот.

Това означава, че Юки Цунода отново ще замести Лоусън в Рейсинг Булс, а Шумахер смята, че и японският пилот може би е изчерпал кредита си на доверие в семейството на Ред Бул.

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В предаването „Бакстейдж Боксенгасе“ бившият пилот от Формула 1 заяви: „Цунода се справи прилично, в това няма абсолютно никакво съмнение. И все пак, винаги е така – разликата между всички пилоти на Ред Бул: сега трябва да включим и Арвид в уравнението, за да видим дали той е някой, който може да извлече още повече. Що се отнася до Хаджар, подозирахме го – той вече намали малко разликата спрямо Макс и е способен на повече. Честно казано, Лиам Лоусън не се представи по-различно в дебюта си. Във второто състезание беше малко по-предпазлив, но беше постоянен.“

„Ако трябва да погледна младите таланти в Ред Бул днес, мисля, че историята на Цунода вече е разказана. Може би би могъл да се състезава другаде, не знам, но не е като да няма повече млади таланти. Те не се нуждаят от него в Ред Бул, това е ясно. Същото важи и за Лиам Лоусън, който със сигурност е в по-добра позиция тази година, но сега с тази промяна съм напълно объркан по отношение на тримата.“

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Вместо това германският анализатор проявява интерес да види как настоящият лидер в шампионата на Формула 2, Никола Цолов, би се справил във Формула 1. Българинът е високо ценен от Рейсинг Булс, като Алън Пърмейн вече разкри, че Цолов е „следващият на опашката“.

„Любопитно ми е да видя дали Ред Бул наистина ще даде шанс на Цолов, защото това би било още една възможност да се намери някой, който може да направи крачка напред и да даде този допълнителен принос - добави Ралф. - Не го виждам у Цунода и не го виждам у Лоусън. И затова мисля, че той би се вписал добре до Арвид Линдблад, който работи добре за отбора.“

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages