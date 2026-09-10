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Алекс Ринс ще се състезава с автомобили

  • 10 сеп 2026 | 14:52
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Алекс Ринс ще се прехвърли към автомобилните състезания през 2027 г., след като загуби мястото си в заводския отбор на Ямаха в MotoGP.

Ринс, който има 6 победи в MotoGP, обяви решението си да се оттегли от мотоциклетния спорт в навечерието на Гран При на Сан Марино. Новината идва малко повече от два месеца, след като Ямаха потвърди, че той ще бъде освободен в края на настоящата 1000-кубикова ера.

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Въпреки че 30-годишният пилот не разкри къде точно ще се състезава догодина, той заяви, че е развълнуван за следващата глава в професионалната си кариера.

„Няма да отида в Супербайк догодина - каза той. - Както ви споменах преди няколко състезания, имам един наистина добър и интересен проект, който обаче не мога да разкрия, защото не е финализиран на 100%.“

„Много съм щастлив. Изборът беше труден, защото прекарах целия си живот в MotoGP, в този шампионат, с много битки, много състезания и много победи. Около 14 години общо във всички класове. Така че ще спра със състезанията на две колела“, добави испанецът.

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Ринс уточни, че е имал възможности да се състезава в Световния супербайк шампионат (WSBK) през следващата година, но в крайна сметка е решил да прекрати кариерата си на мотоциклетист в полза на състезания с автомобили.

„Имах две възможности за WSBK. Наистина искам да им благодаря, защото проявиха сериозен интерес към мен. Но намерих нещо друго, което ме мотивира повече“, обясни той.

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Ринс премина в Кралския клас със Сузуки през 2017 след силна кариера в по-малките класове, където завърши като вицешампион в Мото2 и Мото3. За своите 10 сезона в MotoGP той постигна шест победи и 18 подиума, повечето от които със Сузуки.

Преминаването му в LCR Хонда през 2023 г. му донесе победа още в третото състезание, но той претърпя сериозна контузия на "Муджело", която го извади от по-голямата част от сезона.

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Тригодишният му престой в Ямаха все още не е донесъл резултатите, на които той се надяваше, като влошаването на представянето на мотора М1 и собствените му трудности след контузията на "Муджело" се отразиха на представянето му на пистата.

С напускането на Ринс и преминаването на Фабио Куартараро в Хонда, Ямаха ще заложи на изцяло нов състав догодина, включващ Хорхе Мартин и Ай Огура.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
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Снимки: Imago

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