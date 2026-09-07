Ясен Попов се завръща на старта на румънско рали шоу

Един от най-популярните български рали пилоти Ясен Попов ще участва в румънското „Мамая рали шоу“ (19-20 септември). Двукратният рали шампион на България е поканен за шоуто лично от организатора Марко Темпестини.

„От 15 години не съм се качвал в състезателна кола, само съм правил тестове на автомобилите, с които се състезаваше синът ми Дани - обясни Попов. - Надявам се на малко тестове преди началото на шоуто, тъй като ще имам нужда. В последно време се състезавам в мотоциклетните ендуро състезания и съм в добра физическа форма.“

Ясен и брат му Дилян спечелиха две национални титли на България през 1998 (Мицубиши) и 2005 (Форд) година, както Балканската рали титла през 1998 с Форд Ескорт WRC. А титлата им през 2005 дойде в най-оспорвания сезон в историята на рали шампионата на България.

„През 1998 спечелихме и рали „Румъния“ с WRC-то, така че имам добри спомени от северната ни съседка - допълни Попов. - Но знам, че и сега ще участват много и силни пилоти.“

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Ясен е сред най-популярните родни пилоти заради атрактивния си стил на каране и предпочитанията му към автомобили със задвижване 4х4.

Като екипаж на OMV братя Попови записаха и участия в Световния рали шампионат през 2006 и 2007 - в рали „Монте Карло“, „Австралия“ и „Ирландия“. Двамата оглавиха класирането в рали „Монте Карло“ в група N при дебюта си, а най-доброто им класиране дойде в Ирландия - 9-о място в група N.

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Ясен Попов е един от малкото български рали пилоти, състезавали се с автомобили от класическата група А, първото поколение WRC автомобили, Супер 1600 и група N, когато Мицубиши и Субару бяха най-популярните рали коли. В Румъния Ясен ще стартира с Шкода Фабия от категорията Rally2.

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