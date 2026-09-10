Макс Верстапен: Новите коли са твърде лесни за каране

Макс Верстапен смята, че новите задвижващи системи във Формула 1 са отнели толкова много от предизвикателството пред пилотите, че постигането на високо ниво на представяне е станало почти безпроблемно.

Верстапен е може би най-гласовитият критик на новите болиди в шампионата, които по-рано описа като „Формула Е на стероиди“ заради коренно различния стил на пилотиране, наложен от необходимото управление на енергията.

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„В историята на спорта обикновено пилотът, който е най-отдаден, спира най-късно, подава газ най-рано и е смел във високоскоростните завои, бива възнаграден, защото просто печели време в завоя“, заяви пилотът на Ред Бул пред ВВС.

„Сега обаче постоянно мислиш: „В този завой може би трябва да се въздържа малко. Да подам газ по-късно. Или да спра по-рано. Или да отпусна газта. И тогава ще имам по-висока максимална скорост“. Такива неща. Толкова е неестествено. Изобщо не трябва да е така.“

Верстапен смята, че тезата му се доказва от Лиам Лоусън и Юки Цунода, които заместваха съответно в Ред Бул и Рейсинг Булс след контузията на китката на Исак Хаджар по време на лятната пауза.

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Лоусън постигна отлично седмо място на „Зандвоорт“, въпреки че имаше по-трудно Гран При на Италия, докато Цунода спечели точка на „Монца“, след като на косъм изпусна топ 10 в Нидерландия.

„Не искам да съм неуважителен. И се надявам никой да не се хване за това - продължи той. - Но погледнете Юки Цунода. Той скача в колата. Никога преди не я е карал. И веднага е конкурентоспособен. Лиам Лоусън преминава от Рейсинг Булс в Ред Бул – и веднага е конкурентоспособен. Това е така, защото тези коли са безчувствени към командите на пилота.“

„Разбира се, все още трябва да направиш добра обиколка. И все още трябва да си отдаден. Най-бързите пилоти винаги ще излизат начело. Но всичко е много, много ограничено, като задушаваща хватка. Сдържан си.“

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Трябва да се отбележи, че и Лоусън, и Цунода бяха победени в квалификациите от своите съотборници и в трите сесии на „Зандвоорт“ и „Монца“. Също така, във всички епохи на Формула 1 е имало случаи на заместващи пилоти, които постигат впечатляващи резултати.

Като примери можем да посочим Нико Хюлкенберг, който се класира на забележителното трето място с Рейсинг Пойнт в състезанието по случай 70-годишнината на Ф1 през 2020 или Джордж Ръсел, който година по-късно за малко да спечели второто състезание на „Сахир“ при дебюта си с Мерцедес.

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Връщайки се към ерата преди хибридните двигатели, Себастиан Фетел спечели точка в дебюта си във Ф1 с БМВ през 2007, докато на новобранеца Роберт Кубица му бяха нужни само три състезания, за да стигне до подиума, след като замени Жак Вилньов в същия отбор в средата на сезон 2006. Година по-рано Александър Вурц завърши трети на „Имола“ – единственото състезание, в което участва през 2005 г.

Разбира се, самият Верстапен спечели още първото си състезание с кола на Ред Бул, едва на 18-годишна възраст, в петия кръг от сезон 2016.

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Разликите между съотборниците през 2026 г. наистина са малко по-малки в сравнение с миналата година, но това не пречи да има забележими разлики между пилотите в квалификациите. От априлската пауза насам Ланс Строл е средно с 0,300 секунди по-бавен от Фернандо Алонсо в Астън Мартин, а дори в топ отборите Хаджар изостава с 0,196 секунди от Верстапен, а Ръсел е с 0,130 секунди зад Андреа Кими Антонели. Така че е възможно да се направи разлика – макар и не по същия начин.

Балансът на задвижващата система ще се промени от 47% електрическа енергия на 42% през следващата година и 40% през 2028 г., което би трябвало да успокои Верстапен, който преди това намекна, че може да напусне Ф1 поради недоволство от настоящите правила.

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Запитан какво го е убедило, че си струва да удължи престоя си в световния шампионат, нидерландецът отговори: „Надеждата, че в бъдеще ще бъде по-добре. Приемането на ситуацията, в която се намираме в момента. И все пак любовта към спорта. В момента не към пилотирането, а към спорта.“

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Снимки: Imago