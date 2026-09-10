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Започна ли обратното броене за Васьор?

  • 10 сеп 2026 | 13:56
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Президентът на Ферари Джон Елкан и главният изпълнителен директор на компанията Бенедето Виня присъстваха на пистата в Монца в неделя, а познатата дискусия за бъдещето на Фредерик Васьор отново се появи в италианската преса. Това се случи след домашното състезание, което донесе едва осем точки на отбора въпреки големите очаквания.

В статия за „Кориере дела Сера“ журналистът Даниеле Далера твърди, че подновеният договор на Васьор не е премахнал натиска от висшестоящите.

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„Бъдещето му като шеф е неясно", пише той, като съобщава, че в Маранело се натрупва значително напрежение от най-високите нива. Далера подчертава, че към момента няма готов алтернативен план: „Няма План Б освен френския мениджър“. Той допълва, че шефът на отбора и целият проект са поставени под наблюдение.

Италианската преса обаче засилва Ферари към катастрофа

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Фулвио Солмс от „Кориере дело Спорт“ заема още по-твърда позиция, като твърди, че вече не Васьор, а президентът Елкан трябва да взима решаващите решения за Скудерията. Според grandprix.com Солмс също така заявява, че един шеф на отбор трябва да установява правилата преди състезание, а не да ги обяснява след това – ясна препратка към сблъсъка между Хамилтън и Леклер, който компрометира и двата болида на Ферари. В материала се подчертава, че критиките вече не са насочени само към скоростта на SF-26.

Ветеранът в отразяването на Ферари Лео Турини възлага отговорността за възстановяване на реда изцяло на шефа на отбора, предупреждавайки: „Ако той не успее, всички разбираме какво трябва да се направи“.

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Новият договор носи власт, но не и имунитет

Ферари напусна Монца с шесто място за Хамилтън и отпадане за Леклер едва две обиколки след старта. Победата на Андреа Кими Антонели за Мерцедес, постигната след старт от 19-а позиция, направи резултата още по-труден за преглъщане в Маранело. Отборът остава втори в шампионата при конструкторите с 346 точки, но изостава със 122 от Мерцедес.

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„Следващата седмица ще се върнем много по-силни", заяви след "Монца" Васьор, на когото беше предложен нов договор с отбора, въпреки че все още не е спечелил титла. Мадрид предоставя непосредствена възможност на Ферари да отговори на критиците си, но тонът в най-известните италиански вестници не оставя съмнение, че търпението по високите етажи на компанията е на изчерпване.

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Снимки: Gettyimages

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