Тази седмица се решава съдбата на Хюндай в WRC

Тази седмица е решаваща за съдбата на заводския тим на Хюндай в Световния рали шампионат, съобщи Dirtfish. Според информация на изданието, президентът на Хюндай Моторспорт Сирил Абитебул е в Сеул за разговори с някои от големите шефове на корейския автомобилен гигант.

Темата на разговорите е дали или как Хюндай ще остане в WRC след края на сезон 2026. Информацията за оттеглянето на Хюндай се появи в Испания, никой досега не е коментирал тези предположения, но се очаква скоро всичко да се изясни.

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Общо взето, вариантите са три. Първият е Хюндай да остане като конструктор и да участва със заводски развити I20 N Rally2 през следващия сезон.

Вторият вариант е компанията да определи частен тим, който да я представлява в WRC и третото решение е Хюндай да се изтегли напълно от световния рали шампионат.

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От месеци насам е ясно, че Хюндай няма планове да разработва автомобил по новите правила WRC27, за разлика от Тойота. Но в същото време тимът работи усилено по развитието на колата си от Rally2 категорията, като тази година заводските пилоти отделяха по един ден на този автомобил при всеки тест. Очаква се, че най-новата версия на Rally2 колата ще бъде хомологирана на 31 декември и ще е на разположение на екипажите за рали „Монте Карло“ през януари.

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Един от заводските пилоти на Хюндай - Адриен Фурмо, определи шансовете на корейците да останат в WRC на „50 на 50“. Но пък се появи и информация, че в Сеул са очаквали появата на новия промоутър, както и идеите му за развитието на WRC, за да решат. И беше подсказано, че им е харесало това, което са чули от Ерик Булие и Мохамед бин Сулайем. Тепърва предстои да разберем какъв ще е резултатът.

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Снимки: Imago