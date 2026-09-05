Рали „Сафари“ може да изпадне от календара на WRC

Позицията на рали „Сафари“ в Кения в Световния рали шампионат е несигурна, докато организаторите търсят решение за запазване на мястото си и през следващия сезон. Организаторът трябва да намери финансиране за състезанието за догодина, иначе африканската надпревара ще загуби мястото си в WRC, съобщи Dirtfish.
Още през март беше съобщено за промяна в модела на финансиране на „Сафари“, като кенийският президент Уилям Руто потвърди, че повече няма да се отделят публични средства за кръга от WRC, базиран в Найваша.
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Руто заяви: „Това е последното рали „Сафари“, за чието популяризиране ще харчим държавни пари. От следващата година това събитие ще бъде изцяло финансирано и подкрепено от частния сектор.“
„Ресурсите, с които разполагаме като правителство, вече ще бъдат използвани за насърчаване на спорта в нашите училища и в други сфери“, добави той.
Източници от Кения потвърждават, че се търси частно финансиране, но времето за рали „Сафари“ изтича. Според Dirtfish, именно проблемът с кенийския кръг е единствената пречка пред обявяването на календара на WRC за следващата година.
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„Искаме да видим Кения в календара - каза Абел, директор във ФИА за моторните спортове. - Това е историческо и класическо събитие за WRC и важно рали, особено от гледна точка на региона. Сега фокусът ни е върху изпълнението на ангажиментите от страна на кенийската автомобилна федерация.“
Оперативният директор на WRC Промоутър, Жулиен Виал, коментира: „Трябва да финализираме календара много скоро, а за да го направим, се нуждаем от яснота и сигурност относно финансирането на всяко събитие. Кения е едно от най-уникалните и емблематични ралита в шампионата, но трябва да са налице необходимите условия, за да се гарантира позицията му в календара.“
От ФИА дадоха да се разбере, че нямат възможност да чакат безкрайно кенийците, особено като се има предвид, че в момента има сериозни кандидати за мястото на "Сафари" в календара.
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Снимки: Imago