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Рали „Сафари“ може да изпадне от календара на WRC

  • 5 сеп 2026 | 12:54
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Позицията на рали „Сафари“ в Кения в Световния рали шампионат е несигурна, докато организаторите търсят решение за запазване на мястото си и през следващия сезон. Организаторът трябва да намери финансиране за състезанието за догодина, иначе африканската надпревара ще загуби мястото си в WRC, съобщи Dirtfish.

Още през март беше съобщено за промяна в модела на финансиране на „Сафари“, като кенийският президент Уилям Руто потвърди, че повече няма да се отделят публични средства за кръга от WRC, базиран в Найваша.

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Руто заяви: „Това е последното рали „Сафари“, за чието популяризиране ще харчим държавни пари. От следващата година това събитие ще бъде изцяло финансирано и подкрепено от частния сектор.“

„Ресурсите, с които разполагаме като правителство, вече ще бъдат използвани за насърчаване на спорта в нашите училища и в други сфери“, добави той.

Източници от Кения потвърждават, че се търси частно финансиране, но времето за рали „Сафари“ изтича. Според Dirtfish, именно проблемът с кенийския кръг е единствената пречка пред обявяването на календара на WRC за следващата година.

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„Искаме да видим Кения в календара - каза Абел, директор във ФИА за моторните спортове. - Това е историческо и класическо събитие за WRC и важно рали, особено от гледна точка на региона. Сега фокусът ни е върху изпълнението на ангажиментите от страна на кенийската автомобилна федерация.“

Оперативният директор на WRC Промоутър, Жулиен Виал, коментира: „Трябва да финализираме календара много скоро, а за да го направим, се нуждаем от яснота и сигурност относно финансирането на всяко събитие. Кения е едно от най-уникалните и емблематични ралита в шампионата, но трябва да са налице необходимите условия, за да се гарантира позицията му в календара.“

От ФИА дадоха да се разбере, че нямат възможност да чакат безкрайно кенийците, особено като се има предвид, че в момента има сериозни кандидати за мястото на "Сафари" в календара.

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Снимки: Imago

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