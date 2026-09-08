Мартин Чой: Малцина осъзнават колко е трудно едно 24-часово състезание

Българският пилот Мартин Чой стартира другата седмица в 24-часовото състезание „Бол д’Ор“ на френската писта „Пол Рикар“ (19-20 септември). Надпреварата е финалът на сезона в Световния мотоциклетен шампионат за издръжливост.

Чой отново ще се състезава за френския екип Teamracing85 с Кавазаки, а той и съотборниците му завършиха на 7-о в своя клас Суперсток (SST) и на 16-я позиция в генералното класиране в „24 часа на Льо Ман“ по-рано тази година.

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„Основната ни цел е да завършим „Бол д’Ор“, имаме и други цели, но не ги казваме предварително, ще говорим след финала - обясни в студиото на Sportal.bg Мартин. - Малцина могат да си представят колко е трудно едно 24-часово състезание и през какви изпитания минават пилотите и целият екип.“

Чой разказа за подготовката си за 24-часовата надпревара, както и какъв е графикът му в седмицата преди старта плюс това как се определят редът на излизане на пистата между него и съотборниците му.

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„Засега графикът сочи, че аз ще започна състезанието, като аз за втора година карам в този тим и почти от самото начало ме определиха аз да стартирам в състезанията - допълни Мартин. - Малко ми беше странно, при условие, че в екипа имаме и 4-кратен световен шампион - Жулиен Пило, но така реши отборът.“

„За мен няма проблем да стартирам пръв, въпреки че напрежението на старта е много сериозно, 55 отбора са заявили участие в „Бол д’Ор“ тази година и след старт-финалната права идва много бърз завой, така че няма да е лесно.

„Надявам се да нямаме технически проблеми, да няма инциденти и падания и да стигнем успешно до финала.“

Заедно с Чой на пистата ще присъстват и тримата победители от играта та Еко България, които ще могат да усетят и видят отвътре всичко най-интересно от една от най-големите мотоциклетни битки в света.

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Чой разказа и за това как се развива кампанията му в Източноевропейския пистов шампионат по мотоциклетизъм, както и за смяната на състезателния му мотоциклет в средата на сезона - той вече се състезава с Дукати.

Вижте какво разказа Мартин Чой при гостуването му в Sportal.bg. Както и каква е прогнозата му за това кой ще стане световен шампион в MotoGP.

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Снимки: Sportal.bg