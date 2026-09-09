Официално: Звездата на Дукати в Супербайк влиза в MotoGP с отбора на Валентино Роси

Отборът на VR46 Дукати обяви официално привличането на Николо Булегас в своите редици за следващите два сезона в MotoGP, като италианецът ще партнира на Фермин Алдегер, както се и очакваше.

За Булега сезон 2027 ще бъде дебютен като титуляр в MotoGP, където той вече направи две състезания в края на 2025 година, когато замести контузения Марк Маркес за финалните два кръга в Португалия и Валенсия. Италианецът ще е най-добре подготвеният от всички пилоти догодина, когато MotoGP навлезе в своята нова 850-кубикова ера с гумите на Пирели.

В момента Булега е част от тестовия екип на Дукати, където той и Микеле Пиро разработват новата машина на италианците. Отделно Булега прави умопомрачителен сезон в Световния супербайк шампионат (WSBK), където след първите девет кръга той има 26 победи и едно второ място в 27 състезания.

Във VR46 Дукати Булега практически ще заеме мястото на Франко Морбидели, след като вчера отборът на Валентино Роси обяви раздялата си с трикратния победител в MotoGP. За италианеца последните сезони в кралския клас са много трудни, като от началото на 2021 година той има само три подиума, от които два бяха завоювани през миналата година.

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