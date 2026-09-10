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Стани част от подкрепата за Никола Цолов: Фен клубът набира нови членове

  • 10 сеп 2026 | 10:17
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Стани част от подкрепата за Никола Цолов: Фен клубът набира нови членове

Националният фен клуб на Никола Цолов стартира нова кампания за привличане на членове. Тя дава възможност на всички, които следят и подкрепят българския пилот, да се присъединят към общността, обединена около неговото представяне на международната автомобилна сцена.

Организацията е официално регистрирано сдружение с нестопанска цел, създадено от фенове за фенове. Основната ѝ цел е да обединява привържениците на Никола Цолов в България и извън страната, както и да организира инициативи и събития, свързани с подкрепата за българския пилот.

Членството е доброволно, а годишният членски внос е 25 евро. Като част от членството всеки получава персонализирана членска карта, както и комплект, включващ фен артикули с логото на Националния фен клуб.

Постъпленията от членския внос се използват за осъществяване на дейността на сдружението - провеждане на инициативи и събития, популяризиране на фен клуба и поддържане на неговите информационни канали.

Всеки, който иска да се присъедини към Националния фен клуб на Никола Цолов, може да го направи чрез регистрационната форма на официалния сайт ТУК

Кампанията ще продължи до края на месец септември!

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