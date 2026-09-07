Симончели: MotoGP ще потъне като "Титаник", ако продължава да изолира Moto2 и Moto3

Собственикът на отбора Sic58 Паоло Симончели предупреди, че класовете Moto2 и Moto3 стават „все по-невидими“, въпреки че продължават да предлагат „невероятно вълнуващи“ състезания.

В своя блог Симончели твърди, че намаляването на вниманието към поддържащите класове на MotoGP рискува да омаловажи историята на спорта и усилията на пилотите, които се състезават под кралския клас. Според него това рано или късно ще доведе до цялостно пропадане на световния шампионат по мотоциклетизъм, давайки пример с „Титаник“.

„Въпросът от известно време е един и същ: защо хората продължават да се опитват по всякакъв възможен начин да съсипят един толкова чист и прост спектакъл? Да го разкъсат и да разкажат само половината от историята, сякаш трябва да продадат на хората само част от това, което наистина се случва. Не мога да го разбера.



„Може би е защото съм от друга епоха, стар бумър, от онези, които все още вярват, или по-скоро... все още се вълнуват, когато мислят за старите легенди. За личности като Нието, Понс, Биаджи... които са създали историята на този спорт и днес все още са неговият гръбнак.



„Днес, когато си мисля как искаме да учим децата на този спорт, карайки ги да вярват, че MotoGP е единственото, което наистина има значение, това ме кара да се усмихвам.



„Разбира се, световна титла, спечелена в кралския клас, има различна и по-голяма стойност от тази в 250 или 125 кубика. Но ако започнем да отнемаме стойността на тези титли, на тези пилоти, на тези категории, какво всъщност остава от историята на този спорт?



„Първо отнемаш мястото на по-малките категории, после отнемаш стойността на техните шампиони... ако продължаваш да отнемаш, рискуваш да загубиш важни части от историята.



„Този уикенд състезанията в Moto2 и Moto3 отново бяха невероятно вълнуващи. Истински надпревари, с близки битки и пилоти, които рискуваха всичко до последния завой. И все пак, какво направи телевизионният режисьор (на Moto3)? Показа само първите четирима пилоти, дори когато отпред не се случваше нищо. Междувременно шестимата или седмината пилоти само на три секунди зад тях водеха епични битки.



„Усещането е, че се опитват да скрият най-вълнуващата част от тези категории. Moto2 и Moto3 стават все по-невидими. По-малко внимание, по-малко място в социалните мрежи, по-малко разказване на истории... Като нещо, което трябва да бъде прибрано.



„Може би малко повече финансова подкрепа би била достатъчна, за да позволи на отборите от Moto2 и Moto3 да растат и да достигнат нивото на MotoGP. Защото ако наистина искаме спектакъл, всеки трябва да бъде поставен в най-добрите възможни условия, за да го осигури.



„Понякога забравяме едно: да, това са по-ниски категории, но това не означава, че те поемат по-малко риск на пистата. Тези момчета рискуват всичко с бързи мотори, често с много малко място за грешки и с желанието, глада и дори малко безразсъдство, което на тази възраст те тласка отвъд предела. Когато затворят газта, когато спират, когато влизат в завой със 150 км/ч, асфалтът е един и същ за всички.



„Питам се как изобщо можем да мислим за достигане на числата на Формула 1, показвайки на публиката само 40-минутно състезание от MotoGP. Хората не идват на събитията само заради MotoGP.



„Те идват ЗА МОТОЦИКЛЕТИЗМА, за всичко, което се случва по време на един състезателен уикенд. За пилотите, за категориите, за историите, за битките, които често не са в челото на класирането, но са точно това, което кара хората да се влюбят в този спорт.



„Въпреки това продължаваме да вървим към преустройство на падока, където Moto2 и Moto3 постепенно биват изолирани, сякаш са жертви на чума. Скоро ще имаме и отделни тоалетни. Като първа и трета класа на „Титаник“. Остава само да се надяваме, че някой си спомня, че в крайна сметка на „Титаник“ всички потънаха“, написа Симончели.