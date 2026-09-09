Ай Огура пропуска и Гран При на Сан Марино

Отборът на Тракхаус Априлия съобщи, че Ай Огура ще пропусне второ поредно състезание заради контузията на палеца на лявата ръка, която той получи между кръговете във Великобритания и Арагон.

До това решение се е стигнало след преглед в Барселона, който е бил извършен късно снощи. Той е показал, че травмата на японеца все още не е зараснала достатъчно и поради този причина той няма да участва в Гран При на Сан Марино.

SuperFile Trackhouse MotoGP team rider #79 @AiOgura79 has withdrawn from the Grand Prix of San Marino and will miss a second consecutive race weekend, after a medical assessment in Barcelona late on Tuesday confirmed his injured left thumb has not healed enough for him to ride.… pic.twitter.com/oy9sGSAI3K — SuperFile Trackhouse MotoGP Team (@TrackhouseMoto) September 9, 2026

За разлика от уикенда в Арагон, в който Тракхаус Априлия използва тестовия пилот на Априлия Лоренцо Савадори, сега това няма е така. Поради тази причина единствено Раул Фернандес ще защитава цветовете на американския тим на „Мизано“.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

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Снимки: Gettyimages