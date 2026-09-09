Ай Огура пропуска и Гран При на Сан Марино

Отборът на Тракхаус Априлия съобщи, че Ай Огура ще пропусне второ поредно състезание заради контузията на палеца на лявата ръка, която той получи между кръговете във Великобритания и Арагон.
До това решение се е стигнало след преглед в Барселона, който е бил извършен късно снощи. Той е показал, че травмата на японеца все още не е зараснала достатъчно и поради този причина той няма да участва в Гран При на Сан Марино.
За разлика от уикенда в Арагон, в който Тракхаус Априлия използва тестовия пилот на Априлия Лоренцо Савадори, сега това няма е така. Поради тази причина единствено Раул Фернандес ще защитава цветовете на американския тим на „Мизано“.
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages