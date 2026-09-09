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Ай Огура пропуска и Гран При на Сан Марино

  • 9 сеп 2026 | 19:38
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Отборът на Тракхаус Априлия съобщи, че Ай Огура ще пропусне второ поредно състезание заради контузията на палеца на лявата ръка, която той получи между кръговете във Великобритания и Арагон.

До това решение се е стигнало след преглед в Барселона, който е бил извършен късно снощи. Той е показал, че травмата на японеца все още не е зараснала достатъчно и поради този причина той няма да участва в Гран При на Сан Марино.

За разлика от уикенда в Арагон, в който Тракхаус Априлия използва тестовия пилот на Априлия Лоренцо Савадори, сега това няма е така. Поради тази причина единствено Раул Фернандес ще защитава цветовете на американския тим на „Мизано“.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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