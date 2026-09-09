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Карлос Сайнц коментира притесненията за хаос в Мадрид

  • 9 сеп 2026 | 15:28
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Карлос Сайнц омаловажи опасенията за възможни прекъсвания на сесиите от Формула 1 в Мадрид през предстоящия състезателен уикенд. Трасето в испанската столица ще направи своя дебют във Формула 1, когато ще приеме 14-ия кръг от сезон 2026, поемайки домакинството на Гран При на Испания.

Пистата е в процес на изграждане от няколко години и наскоро беше домакин на тест на Формула 3 по време на сезона в подготовка за първото състезателно събитие. По време на теста бяха показани 19 червени флага в рамките на два дни, като 11 от тях бяха заради контакт с бариерите.

Това породи притеснения, че уикендът може да се превърне в хаос за Формула 1, като Сайнц призна, че трасето ще бъде сериозно предизвикателство.

„С начина, по който са поставили бариерите, и с дизайна на пистата, това ще бъде едно от най-големите предизвикателства във Формула 1 напоследък. Пистата много ми напомня на Джеда, много ми напомня на Баку, дори в някои отношения ми напомня малко на Макао.

„Така че да имаме това във Формула 1 с 1000 конски сили ще бъде доста интересно предизвикателство“, каза испанецът.

Въпреки това Сайнц настоя, че за Формула 1 не е новост да се справя с предизвикателството на високоскоростни улични писти с близки бариери. В резултат на това той не очаква уикендът да бъде изпълнен с много хаотични инциденти.

„Като гледам пистата и чувам какво се е случило на теста на Формула 3, мисля, че всички очакваме коли за сигурност, червени флагове и жълти флагове в квалификацията. Но за Формула 1 стана мода или тенденция да се насочва към такива писти като Джеда или Баку, които са по-близо до града.

„Те имат повече стени и не сме имали никакви проблеми с това. Състезанията всъщност изглежда протичат доста добре на всяко място, където сме отишли. Това е същата подобна тенденция, към която се движим“, обясни испанският пилот на Уилямс.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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