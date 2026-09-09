Ланс Строл все още няма завършена цяла състезателна дистанция през 2026 година

От началото на сезон 2026 във Формула 1 изминаха 13 кръга, а в тях пилотът на Астън Мартин Ланс Строл нито веднъж не успя да покрие една цяла състезателна дистанция.

До момента през 2026 година канадецът има цели осем отпадания, а в случаите, в които е стигал до финала, той винаги е бил затварян с поне една обиколка, като в Австралия дори не беше класиран. Тогава той прекара много време в гаража, но след това се върна на пистата, за да финишира с изоставане от 15 обиколки спрямо победителя Джордж Ръсел.

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В Маями, Великобритания и Унгария Строл завърши с изоставане от обиколки, а в домашното си състезание в Монреал той беше затворен с цели четири тура. Така след първите 13 кръга Строл все още няма завършена цяла състезателна дистанция.

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Неговият съотборник Фернандо Алонсо се представя малко по-добре в това отношение. Испанецът има една цяла състезателна дистанция, която той направи в Монако, където беше затворен с две обиколки, които навакса при двете късни излизания на колата на сигурността, за да получи шанса да направи всички 78 тура в Княжеството.

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Снимки: Gettyimages