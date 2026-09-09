Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Вечните съперници Левски и ЦСКА в битка за Суперкупата - Специалните ни гости очакват вашите въпроси
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ланс Строл все още няма завършена цяла състезателна дистанция през 2026 година

Ланс Строл все още няма завършена цяла състезателна дистанция през 2026 година

  • 9 сеп 2026 | 17:16
  • 283
  • 1

От началото на сезон 2026 във Формула 1 изминаха 13 кръга, а в тях пилотът на Астън Мартин Ланс Строл нито веднъж не успя да покрие една цяла състезателна дистанция.

До момента през 2026 година канадецът има цели осем отпадания, а в случаите, в които е стигал до финала, той винаги е бил затварян с поне една обиколка, като в Австралия дори не беше класиран. Тогава той прекара много време в гаража, но след това се върна на пистата, за да финишира с изоставане от 15 обиколки спрямо победителя Джордж Ръсел.

Ланс Строл постави крайно нежелан рекорд във Формула 1
Ланс Строл постави крайно нежелан рекорд във Формула 1

В Маями, Великобритания и Унгария Строл завърши с изоставане от обиколки, а в домашното си състезание в Монреал той беше затворен с цели четири тура. Така след първите 13 кръга Строл все още няма завършена цяла състезателна дистанция.

Фернандо Алонсо няма да обяви бъдещето си в Мадрид
Фернандо Алонсо няма да обяви бъдещето си в Мадрид

Неговият съотборник Фернандо Алонсо се представя малко по-добре в това отношение. Испанецът има една цяла състезателна дистанция, която той направи в Монако, където беше затворен с две обиколки, които навакса при двете късни излизания на колата на сигурността, за да получи шанса да направи всички 78 тура в Княжеството.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Макс Верстапен очаква големи катастрофи на "Мадринг" този уикенд

Макс Верстапен очаква големи катастрофи на "Мадринг" този уикенд

  • 9 сеп 2026 | 15:37
  • 1043
  • 0
Карлос Сайнц коментира притесненията за хаос в Мадрид

Карлос Сайнц коментира притесненията за хаос в Мадрид

  • 9 сеп 2026 | 15:28
  • 704
  • 0
Уилямс се връща към ранните си години за Гран При на Испания

Уилямс се връща към ранните си години за Гран При на Испания

  • 9 сеп 2026 | 14:48
  • 531
  • 0
Ред Бул официално привлече сина на Райконен в своята програма за млади пилоти

Ред Бул официално привлече сина на Райконен в своята програма за млади пилоти

  • 9 сеп 2026 | 14:06
  • 1128
  • 0
Шарл Леклер ще опита да участва в Мадрид, Джовинаци ще бъде в готовност да го смени

Шарл Леклер ще опита да участва в Мадрид, Джовинаци ще бъде в готовност да го смени

  • 9 сеп 2026 | 13:51
  • 5850
  • 4
Официално: Звездата на Дукати в Супербайк влиза в MotoGP с отбора на Валентино Роси

Официално: Звездата на Дукати в Супербайк влиза в MotoGP с отбора на Валентино Роси

  • 9 сеп 2026 | 13:39
  • 650
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Битката за Суперкупата: 11-те на Левски и ЦСКА - двата тима с всичко най-добро, дебютант при "червените"

Битката за Суперкупата: 11-те на Левски и ЦСКА - двата тима с всичко най-добро, дебютант при "червените"

  • 9 сеп 2026 | 17:18
  • 21292
  • 71
България открива ЕвроВолей 2026 срещу Северна Македония

България открива ЕвроВолей 2026 срещу Северна Македония

  • 9 сеп 2026 | 18:14
  • 478
  • 0
Мечтата на "червена" България е факт! ЦСКА обяви кога се завръща на "Армията"

Мечтата на "червена" България е факт! ЦСКА обяви кога се завръща на "Армията"

  • 9 сеп 2026 | 16:05
  • 26969
  • 97
Sportal Studio Live за Суперкупата с гости Благой Георгиев и Стоян Орманджиев

Sportal Studio Live за Суперкупата с гости Благой Георгиев и Стоян Орманджиев

  • 9 сеп 2026 | 16:16
  • 11455
  • 3
Божинов хвърли бомба пред Sportal.bg: Ако ЦСКА спечели, Христо Янев ще остане - имам информация

Божинов хвърли бомба пред Sportal.bg: Ако ЦСКА спечели, Христо Янев ще остане - имам информация

  • 9 сеп 2026 | 17:01
  • 12039
  • 19
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 9 сеп 2026 | 07:35
  • 204954
  • 62