Шарл Леклер ще опита да участва в Мадрид, Джовинаци ще бъде в готовност да го смени

На този етап участието на Шарл Леклер в предстоящата този уикенд Гран При на Испания все още не е сигурност, а от Ферари вече имат готов план за действие, ако монегаскът не може да кара в Мадрид.

Идеята е Леклер да започне уикенда в испанската столица, за да види как се чувства няколко дена след тежката си катастрофа на „Монца“ в неделя. След нея монегаскът се оплака, че е имал проблеми със зрението, което е и причината да има съмнения около възможността да му да участва в Гран При на Испания.

Hunting angles 👀🔎 pic.twitter.com/69VEEX8oRK — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 9, 2026

Все пак Леклер ще се опита да го стори, като планът на Ферари е той да бъде зад волана на колата си по време на първата тренировка в петък. След нея ще бъде преценено дали състоянието на монегаска му позволява да продължи, или той ще трябва да бъде заменен.

Out of Monza into Madrid 🌒 pic.twitter.com/XS1PJPHwsD — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 9, 2026

В случай, че се стигне до втория вариант, в колата на Леклер ще седне Антонио Джовинаци, който ще направи своето завръщане във Формула 1. В момента италианецът е титуляр на Черните кончета в Световния шампионат за издръжливост (WEC), където се радва на успехи, които включва победа в Льо Ман през 2023 и пилотска титла през 2025.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages