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  3. Макс Верстапен очаква големи катастрофи на "Мадринг" този уикенд

Макс Верстапен очаква големи катастрофи на "Мадринг" този уикенд

  • 9 сеп 2026 | 15:37
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Макс Верстапен прогнозира, че предстоящият състезателен уикенд за Гран При на Испания ще бъде съпътстван от „големи катастрофи“.

Пистата „Мадринг“ ще бъде домакин на първото си състезание от Формула 1 в следващите дни, превръщайки се в най-новото трасе в календара на шампионата. Градската писта ще предложи високоскоростно предизвикателство за пилотите в стремежа им да станат първият победител на това трасе.

По време на скорошен тест на Формула 3 в Мадрид бяха показани 19 червени флага в рамките на два дни, като 11 от тях бяха заради контакт с бариерите. Това породи спекулации, че пистата може да стане сцена на множество сблъсъци през уикенда.

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Запитан дали е карал на трасето на домашния си симулатор, Верстапен отговори: „Да, карах. Имаме го и на симулатора на Формула 1.

„Ще бъде много трудно. Това не е лесна писта. Когато направиш няколко поредни обиколки, винаги е трудно да пресечеш финалната линия и да кажеш: „Направих перфектна обиколка“.

„Много е трудно. Освен това има тенденция да създава предпоставки за големи катастрофи на някои места. Напомня ми малко на Джеда, с бързите завои и много близките стени“, допълни нидерландецът.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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