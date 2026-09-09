Макс Верстапен очаква големи катастрофи на "Мадринг" този уикенд

Макс Верстапен прогнозира, че предстоящият състезателен уикенд за Гран При на Испания ще бъде съпътстван от „големи катастрофи“.

Пистата „Мадринг“ ще бъде домакин на първото си състезание от Формула 1 в следващите дни, превръщайки се в най-новото трасе в календара на шампионата. Градската писта ще предложи високоскоростно предизвикателство за пилотите в стремежа им да станат първият победител на това трасе.

По време на скорошен тест на Формула 3 в Мадрид бяха показани 19 червени флага в рамките на два дни, като 11 от тях бяха заради контакт с бариерите. Това породи спекулации, че пистата може да стане сцена на множество сблъсъци през уикенда.

Карлос Сайнц коментира притесненията за хаос в Мадрид

Запитан дали е карал на трасето на домашния си симулатор, Верстапен отговори: „Да, карах. Имаме го и на симулатора на Формула 1.



„Ще бъде много трудно. Това не е лесна писта. Когато направиш няколко поредни обиколки, винаги е трудно да пресечеш финалната линия и да кажеш: „Направих перфектна обиколка“.



„Много е трудно. Освен това има тенденция да създава предпоставки за големи катастрофи на някои места. Напомня ми малко на Джеда, с бързите завои и много близките стени“, допълни нидерландецът.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages