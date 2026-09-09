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Без наказание за Леклер в Мадрид въпреки тежката катастрофа на "Монца"

  • 9 сеп 2026 | 15:50
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Шарл Леклер успя да избегне повреда в двигателя при високоскоростната си катастрофа на „Монца“ и така няма да получи наказание на стартовата решетка за Гран При на Испания във Формула 1 този уикенд.

Пилотът на Ферари отпадна във втората обиколка на Гран При на Италия в неделя, след като загуби контрол над болида си в завоя „Параболика“ със скорост над 230 км/ч. Инцидентът се случи в резултат на подскачане върху дренажен отвор, което накара Леклер, защитаващ се от Оскар Пиастри от Макларън, да излезе от пистата и да се удари в предпазната стена от гуми.

Въпреки това болидът SF-26 издържа на удара, при който забавянето надхвърли 50G. За състезанието в Мадрид този уикенд ще бъде сменен само корпусът на скоростната кутия, а не цялата задвижваща система.

Шарл Леклер ще опита да участва в Мадрид, Джовинаци ще бъде в готовност да го смени
Шарл Леклер ще опита да участва в Мадрид, Джовинаци ще бъде в готовност да го смени

Гран При на Испания предоставя нов шанс на Ферари да изпробва подобрението на двигателя си ADUO, което дебютира на „Монца“, въпреки че отборът потвърди, че то не променя „правилата на играта“.

В Италия: Във Ферари не очакваха такова фиаско
В Италия: Във Ферари не очакваха такова фиаско

Като цяло уикендът на „Монца“ беше разочароващ за италианския тим, който спечели само осем точки благодарение на шестото място на Люис Хамилтън, докато двамата пилоти на тима почти се сблъскаха в първата обиколка.

Какво не е наред в сблъсъка между Хамилтън и Леклер на "Монца"
Какво не е наред в сблъсъка между Хамилтън и Леклер на "Монца"

Това оставя Ферари на 122 точки зад лидера в шампионата Мерцедес, който отново спечели на „Монца“ чрез Андреа Кими Антонели. Така той стана първият италианец, триумфирал в домашното си състезание след Лудовико Скарфиоти през 1966 г.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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