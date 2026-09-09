Уилямс се връща към ранните си години за Гран При на Испания

Отборът на Уилямс ще се състезава с ретро цветова схема по време на Гран При на Испания този уикенд, връщайки се началните си години във Формула 1.
Цветовата схема ще е вдъхновена от оцветяването на FW07C от сезон 1981. Тогава е и последната визита на Формула 1 в Мадрид, но на „Харама“, а не на „Мадринг“, където ще е състезанието тази седмица.
Именно с модела FW07, който Уилямс използва между 1979 и 1982, отборът печели своите първи титли. През 1980 тимът записва шампионски дубъл, като шампион при пилотите става Алън Джоунс, а година по-късно Уилямс печели при конструкторите, докато шампион при пилотите става Нелсън Пикет с Брабъм.