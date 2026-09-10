Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Фейенорд
  3. Ван Бронкхорст: Загубихме от най-добрия отбор в света

Ван Бронкхорст: Загубихме от най-добрия отбор в света

  • 10 сеп 2026 | 02:16
  • 394
  • 0
Ван Бронкхорст: Загубихме от най-добрия отбор в света

Треньорът на Фейенорд Джовани ван Бронкхорст определи Барселона като един от най-силните отбори в съвременния футбол след тежката загуба с 1:5 на „Камп Ноу“. Срещата беше част от първия кръг на груповата фаза на Шампионската лига, а нидерландският тим не успя да се противопостави на каталунците.

„Ако наблюдавате играта им, ще разберете, че Барса е най-добрият отбор в света в момента. Не сме седели със скръстени ръце, не сме „паркирали автобуса“, но те вкараха бърз гол. Имахме своите моменти и се опитвахме да отбележим“, заяви Ван Бронкхорст след мача.

Барселона не се укроти и в Шампионската лига - нова "петица" за начало на битката
Барселона не се укроти и в Шампионската лига - нова "петица" за начало на битката

„В състава ни имаше 18 играчи, които никога преди не бяха играли в Шампионската лига. Имаме много какво да подобряваме. Грешките струват скъпо. Можем да научим много от съперника, въпреки че сме много различни. Има разлика в класите. Барса може да спечели този турнир“, добави специалистът.

Ван Бронкхорст, който игра за Барселона между 2003 и 2007 г., коментира и завръщането си на „Камп Ноу“: „Бях концентриран върху мача. Познавам някои хора тук и ги поздравих. Пазя много добри спомени от този клуб. Но фокусът ми беше изцяло върху двубоя.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Минимални победи за Селтик и Рейнджърс

Минимални победи за Селтик и Рейнджърс

  • 10 сеп 2026 | 03:57
  • 79
  • 0
Бенфика продължава да гази

Бенфика продължава да гази

  • 10 сеп 2026 | 03:37
  • 143
  • 0
Руи Боржеш: Играхме като голям отбор

Руи Боржеш: Играхме като голям отбор

  • 10 сеп 2026 | 03:01
  • 233
  • 0
Яя Туре: Няма как да спрем отбор с десетима номинирани за "Златната топка"

Яя Туре: Няма как да спрем отбор с десетима номинирани за "Златната топка"

  • 10 сеп 2026 | 02:48
  • 330
  • 0
Луис Енрике: Това е нашият турнир и отново ще сме фактор в него

Луис Енрике: Това е нашият турнир и отново ще сме фактор в него

  • 10 сеп 2026 | 02:38
  • 286
  • 0
Треньорът на Галатасарай: Можехме да бием с лекота, но съдията ни попречи

Треньорът на Галатасарай: Можехме да бием с лекота, но съдията ни попречи

  • 10 сеп 2026 | 02:03
  • 408
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 20:29
  • 264856
  • 1389
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

  • 9 сеп 2026 | 20:30
  • 78858
  • 82
Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

  • 9 сеп 2026 | 21:12
  • 34832
  • 273
Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

  • 9 сеп 2026 | 21:29
  • 21538
  • 95
Шампионската лига отново не разочарова, фаворитите бяха безупречни

Шампионската лига отново не разочарова, фаворитите бяха безупречни

  • 9 сеп 2026 | 23:59
  • 12069
  • 2
Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

  • 9 сеп 2026 | 23:54
  • 12083
  • 22