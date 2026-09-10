Новата роля на Томаш Форнал в националния отбор според Никола Гърбич

Томаш Форнал заема все по-значима роля в националния отбор на Полша, смята селекционерът Никола Гърбич. Според него волейболистът се е превърнал в ментален лидер, който се грижи за атмосферата и енергията в състава.

Наставникът подчерта, че Форнал е достигнал най-добрата си форма, откакто го познава, особено по отношение на разчитането на играта. Промяната в ролята на Форнал е видима, най-вече след оттеглянето на опитни състезатели като Бартош Курек. Гърбич отбеляза, че с по-голямата роля идва и по-голяма отговорност.

Поляците започнаха с психологическата битка! Оплакаха се от условията в България

Форнал се е превърнал и в един от най-важните играчи за изграждането на духа в отбора. Поне такова е мнението на селекционера на поляците.

Никола Гърбич обяви 14 волейболисти на Полша за Евро 2026

„Такъв му е характерът. Той е като словесна буря – говори през цялото време. Като цяло е шегаджия, който се старае да поддържа добра атмосфера“, заяви Гърбич, попитан дали Форнал е поел ролята на ментален лидер на отбора.

Треньорът на „бяло-червените“ подчерта, че характерът на Форнал не му пречи да се концентрира по време на мач. Точно обратното. Според Гърбич волейболистът в момента показва най-добрата си форма, откакто треньорът го познава като състезател.

Томаш Форнал MVP на Лигата на нациите

„Смятам, че сега играе най-добре, откакто го познавам. Може би качествата му невинаги се виждат в статистиката, но могат да бъдат забелязани в начина, по който чете играта, как се позиционира, как посреща, как блокира и т.н. Разчитането на играта при него е на наистина топ ниво“, оцени той.

Статистиката не е всичко: какво дава Томаш Форнал на отбора

Полша обърна САЩ и триумфира с 12-а титла на "Мемориал Вагнер"

Гърбич обърна внимание, че Форнал дава на националния отбор много повече, отколкото може да се прочете в статистическите таблици. Той даде за пример Александер Сливка.

„Понякога с него може да е като със „Слива“ – статистиката може да не е блестяща, но знаеш, че имаш нужда от него. Аз гледам отвъд числата“, заявява селекционерът.

Именно това влияние върху отбора е особено важно за Гърбич днес. Форнал е играчът, който свързва отделните елементи на тима и се грижи за правилната енергия.

„Понякога, когато имаш двама центрове, които са мълчаливци, отборът може да не е изпълнен с емоции. Тогава ти трябва някой, който да бъде „лепилото“. И „Форни“ прави точно това. Така че, да, може да се каже, че той се превърна в своеобразен емоционален лидер на отбора“, признава Гърбич.

Това е ясна промяна в ролята на Форнал в националния отбор. Само преди няколко години той беше един от по-младите играчи, а сега е част от групата, която влияе не само на резултата, но и на останалите волейболисти. Особено в ситуация, в която в отбора липсват Бартош Курек и няколко други опитни състезатели.

Форнал попадна в центъра на вниманието и след финала на Лигата на нациите, когато думите му за Китай предизвикаха реакция от страна на тамошните медии и фенове. Гърбич разкри, че е разговарял със състезателя по този въпрос.

„Напомних им, че са публични личности и всичко, което кажат, ще бъде щателно анализирано. Може също да бъде извадено от контекста от някой, който иска да направи от това кликбейт. Томек ме увери, че това е бил коментар, който не е имал за цел да унижи или обиди никого. И че ако е знаел как ще се развият нещата, никога не би го направил“, каза треньорът.

Същевременно сърбинът отбеляза, че с по-голямата роля в националния отбор расте и отговорността на играчите.

„Казах му, че съм треньор и не мога да му казвам какво да прави, но той трябва да разбира, че всички негови действия имат голямо влияние и върху всеки в нашата група. Защото той е член на полския национален отбор по волейбол. Затова играчите трябва да подхождат с по-голяма предпазливост към това, което публикуват в социалните мрежи“, добави Гърбич.

Поляците ще изиграят първия си мач от Европейското първенство на 10 септември. Техен съперник ще бъде Португалия.

przegladsportowy.onet.pl

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google