Полша обърна САЩ и триумфира с 12-а титла на "Мемориал Вагнер"

Волейболистите от мъжкия национален отбор на Полша триумфираха с трофея в 23-то издание на престижния турнир "Мемориал Хуберт Вагнер". Воденият от Никола Гърбич тим, който е трикратен носител на титлата в Лигата на нациите, се наложи над олимпийския шампион Франция с 3:1 (22:25, 25:17, 25:15, 25:20) в свообразния финал помежду им, изигран в Краков.

"Дружина полска" записа 12-а титла на турнира - след 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022 и 2024 г. "Червено-белите" са спечелили и пет сребърни и пет бронзови медала.

Бартоломей Боландж беше най-резултатен за победителите с 20 точки. Камил Семенюк добави 13 точки, Томаш Форнал – 11 точки, а Якубишак и Новак завършиха с по 7.

За Франция Матис Ено реализира 13 точки.

Франция така и не успя да грабне първи трофей. Във витрината си има едно сребро и два бронза.

По пътя си към трофея поляците победиха Словения и САЩ.

САЩ пък завърши с бронза, след като се наложи над Словения с 3:2 (28:30, 28:26, 17:25, 25:19, 15:11) в малкия финал.

Индивидуални награди:

MVP: Бартош Болондж (Полша)

Най-добър диагонал: Бартош Болондж (Полша)

Най-добър център: Якуб Майхшак (Полша)

Най-добър посрещач: Купър Робинсън (САЩ)

Най-добро либеро: Бенжамен Диез (Франция)

Най-добър разпределител: Антоан Бризар (Франция)

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