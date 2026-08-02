Томаш Форнал MVP на Лигата на нациите

Посрещачът Томаш Форнал беше обявен за Най-полезен играч (MVP) в тазгодишната Волейболна Лига на нациите, след като Полша спечели титлата след драматичен обрат срещу САЩ с 3:2 в големия финал в Нинбо (Китай).

Полша се измъчи със САЩ, но отново триумфира в Лигата на нациите

Форнал стана втори по резултатност във финала с 15 точки (5 аса!) за победата. 28-годишният волейболист игра много стабилно и през цялото време на световната надпревара и имаше основна заслуга за спечелването на трофея от "Дружина полска" за втора поредна година.

Co to jest za szef.

Długo na to czekał. https://t.co/wJCzES1bSA — Sara Kalisz (@SaraKalisz) August 2, 2026

Снимки: volleyballworld.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google