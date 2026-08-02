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Томаш Форнал MVP на Лигата на нациите

  • 2 авг 2026 | 17:21
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Посрещачът Томаш Форнал беше обявен за Най-полезен играч (MVP) в тазгодишната Волейболна Лига на нациите, след като Полша спечели титлата след драматичен обрат срещу САЩ с 3:2 в големия финал в Нинбо (Китай).

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Форнал стана втори по резултатност във финала с 15 точки (5 аса!) за победата. 28-годишният волейболист игра много стабилно и през цялото време на световната надпревара и имаше основна заслуга за спечелването на трофея от "Дружина полска" за втора поредна година.

Снимки: volleyballworld.com

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