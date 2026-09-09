Никола Гърбич обяви 14 волейболисти на Полша за Евро 2026

Сръбският селекционер на Полша Никола Гърбич обяви окончателния състав от 14 волейболисти за Евроволей 2026.
Сърбинът остави в състава само трима централни блокировачи, а извън групата остана младият Якуб Майхжак, който също дойде в София в групата от 15 състезатели.
Така Полша ще бъде на Европейското първенство с Бартломей Лемански, Шимон Якубишчак и Якуб Новак в центъра на мрежата.
България и Полша са в Група В на ЕвроВолей 2026 заедно с Украйна, Португалия, Израел и Северна Македония. Двата отбора ще се срещнат на 16 септември в „Арена София“.
Състав на Полша за ЕвроВолей 2026:
Разпределители:
Марчин Коменда
Ян Фирлей
Диагонали:
Бартломей Болондж
Кевин Сасак
Посрещачи:
Вилфредо Леон
Александер Сливка
Артур Шалпук
Камил Семенюк
Томаш Форнал
Централни блокировачи:
Бартломей Лемански
Шимон Якубишак
Якуб Новак
Либера:
Якуб Попивчак
Максимилиан Граниечни