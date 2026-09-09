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  3. Никола Гърбич обяви 14 волейболисти на Полша за Евро 2026

Никола Гърбич обяви 14 волейболисти на Полша за Евро 2026

  • 9 сеп 2026 | 14:59
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Сръбският селекционер на Полша Никола Гърбич обяви окончателния състав от 14 волейболисти за Евроволей 2026.

Сърбинът остави в състава само трима централни блокировачи, а извън групата остана младият Якуб Майхжак, който също дойде в София в групата от 15 състезатели.

Така Полша ще бъде на Европейското първенство с Бартломей Лемански, Шимон Якубишчак и Якуб Новак в центъра на мрежата.

България и Полша са в Група В на ЕвроВолей 2026 заедно с Украйна, Португалия, Израел и Северна Македония. Двата отбора ще се срещнат на 16 септември в „Арена София“.

Състав на Полша за ЕвроВолей 2026:

Разпределители: 
Марчин Коменда
 Ян Фирлей

Диагонали:
 Бартломей Болондж
 Кевин Сасак

Посрещачи: 
Вилфредо Леон 
Александер Сливка
 Артур Шалпук
 Камил Семенюк
 Томаш Форнал

Централни блокировачи:
 Бартломей Лемански
 Шимон Якубишак
 Якуб Новак

Либера: 
Якуб Попивчак
 Максимилиан Граниечни

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