Никола Гърбич обяви 14 волейболисти на Полша за Евро 2026

Сръбският селекционер на Полша Никола Гърбич обяви окончателния състав от 14 волейболисти за Евроволей 2026.

Сърбинът остави в състава само трима централни блокировачи, а извън групата остана младият Якуб Майхжак, който също дойде в София в групата от 15 състезатели.

Така Полша ще бъде на Европейското първенство с Бартломей Лемански, Шимон Якубишчак и Якуб Новак в центъра на мрежата.

България и Полша са в Група В на ЕвроВолей 2026 заедно с Украйна, Португалия, Израел и Северна Македония. Двата отбора ще се срещнат на 16 септември в „Арена София“.

Състав на Полша за ЕвроВолей 2026:

Разпределители:

Марчин Коменда

Ян Фирлей

Диагонали:

Бартломей Болондж

Кевин Сасак

Посрещачи:

Вилфредо Леон

Александер Сливка

Артур Шалпук

Камил Семенюк

Томаш Форнал

Централни блокировачи:

Бартломей Лемански

Шимон Якубишак

Якуб Новак

Либера:

Якуб Попивчак

Максимилиан Граниечни

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