Поляците започнаха с психологическата битка! Оплакаха се от условията в България

Полските волейболисти пристигнаха за започващото в сряда Европейско първенство като защитаващи титлата си шампиони и победители в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Тази година залогът е двоен – триумфът е равен на спечелване на квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис. След пристигането си в България обаче те се сблъскват с няколко проблема, които разкри президентът на Полската волейболна федерация.

Проблеми за полските волейболисти в България

"Още преди да кацнем, вече имахме големи проблеми. Например с фитнеса, а изведнъж и с автобуса. Не искат да ни предоставят фитнес зала. Има една обществена, но някои състезатели трябва да направят така наречената „активация“ преди мач. Изпратиха ни в хотела, но там има само няколко бягащи пътеки и два дъмбела", — започва Себастиан Свидерски в предаването „Мисия Спорт“.

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— Така че има план да докараме фитнес оборудване от Полша в България или да наемем на място няколко щанги, тежести и т.н. С автобуса историята беше, че не дойде да вземе играчите навреме, поради което тренировката беше съкратена. Това са дребни неща, които се надявам да не повлияят на цялостното представяне, а дори напротив – да мобилизират момчетата — добавя той.

Никола Гърбич обяви 14 волейболисти на Полша за Евро 2026

Възпитаниците на треньора Никола Гърбич са едни от основните фаворити в тазгодишното издание на европейския шампионат. Те не само защитават титлата си, но и влизат в турнира като актуални победители в Лигата на нациите. В подобна ситуация бяха и преди три години, отново в България и Италия – първо спечелиха Лигата на нациите, а два месеца по-късно станаха европейски шампиони за втори път в историята си.

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