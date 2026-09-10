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Поляците започнаха с психологическата битка! Оплакаха се от условията в България

  • 10 сеп 2026 | 10:15
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Полските волейболисти пристигнаха за започващото в сряда Европейско първенство като защитаващи титлата си шампиони и победители в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Тази година залогът е двоен – триумфът е равен на спечелване на квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис. След пристигането си в България обаче те се сблъскват с няколко проблема, които разкри президентът на Полската волейболна федерация.

Проблеми за полските волейболисти в България

"Още преди да кацнем, вече имахме големи проблеми. Например с фитнеса, а изведнъж и с автобуса. Не искат да ни предоставят фитнес зала. Има една обществена, но някои състезатели трябва да направят така наречената „активация“ преди мач. Изпратиха ни в хотела, но там има само няколко бягащи пътеки и два дъмбела", — започва Себастиан Свидерски в предаването „Мисия Спорт“.

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

— Така че има план да докараме фитнес оборудване от Полша в България или да наемем на място няколко щанги, тежести и т.н. С автобуса историята беше, че не дойде да вземе играчите навреме, поради което тренировката беше съкратена. Това са дребни неща, които се надявам да не повлияят на цялостното представяне, а дори напротив – да мобилизират момчетата — добавя той.

Никола Гърбич обяви 14 волейболисти на Полша за Евро 2026
Никола Гърбич обяви 14 волейболисти на Полша за Евро 2026

Възпитаниците на треньора Никола Гърбич са едни от основните фаворити в тазгодишното издание на европейския шампионат. Те не само защитават титлата си, но и влизат в турнира като актуални победители в Лигата на нациите. В подобна ситуация бяха и преди три години, отново в България и Италия – първо спечелиха Лигата на нациите, а два месеца по-късно станаха европейски шампиони за втори път в историята си.

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