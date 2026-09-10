Промени Североизточната Трета лига – пети кръг

Корекции са извършени в програмата за петия кръг на Североизточната Трета лига. Единият от двубоите ще започне с половин час по-късно. Други два ще се изиграят в неделя, вместо в събота. На единият от тях има промяна и в домакинството. По взаимна договорка между съперниците, СФК Светкавица 2014 (Търговище) ще приеме на своя стадион Лудогорец III, вместо да гостува в Разград, както е според първоначалната програма.

Североизточна Трета лига – V кръг

12 септември 2026 г., събота, 17:00 часа:

Доростол (Силистра) - Септември (Тервел)

Фратрия II (Варна) - Бенковски (Исперих)

Устрем (Дончево) - Волов Шумен 2007

Септември (Драгоево) - Рилци (Добрич)

Черноморец (Балчик) - Олимпик (Варна)

12 септември 2026 г., събота, 17:30 часа:

Черно море II (Варна) - Аксаково

13 септември 2026 г., неделя, 17:00 часа:

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Лудогорец III (Разград)

Черноломец (Попово) - Ботев (Нови пазар)

Девня – почива

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google