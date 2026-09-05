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Ботев (Нови пазар) и Лудогорец III не вкараха

  • 5 сеп 2026 | 21:43
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Ботев (Нови пазар) и Лудогорец III не вкараха

0:0 приключиха в Каспичан, Ботев (Нови пазар) и гостуващия му Лудогорец III (Разград). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига. Разградчани владееха инициативата и топката. Пропиляха отлична възможност да вкарат в средата на второто полувреме. Топката обаче уцели два пъти гредите им. Денислав Николов го направи през първото полувреме, а Баръш Николаев в 70-ата минута. Накрая влезлия като резерва Пресиан Алексиев излезе срещу разградския вратар Валентин Валентинов, но не успя да му вкара гол.

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