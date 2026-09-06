Черноморец (Балчик) бие в Аксаково

Черноморец (Балчик) надигра в Аксаково едноименния тим с 4:1. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига. Гостите владееха инициативата през цялото време. Имах и други възможности да вкарат. Марти Янакиев им даде аванс от два бързи гола – в 34-а и 36-ата минута. Той оформи хеттрика си от дузпа в средата на втората част. Скоро съотборника му Йоан Киров и Калоян Цветков от домакините бяха отстранени с червени картони. Почти веднага Иван Томов реализира четвъртото попадение. Влезлият като резерва Слави Сталев вкара с глава почетния гол за Аксаково.

Снимка: chernomoretsbalchik.com

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