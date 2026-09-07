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Доростол най-сетне вкара, но пак загуби

  • 7 сеп 2026 | 04:17
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Доростол най-сетне вкара, но пак загуби

Отборът на Доростол загуби с 1:5 гостуването си на тима на Бенковски (Исперих) в среща четвъртия кръг на Североизточната Трета лига. Това бе първо попадение за силистричани през сезон 2026/2027.

Още в 5-ата минута Марин Петков даде аванс на Бенковски, който набъбна до 3:0 след точни изпълнения на Янчо Андреев в 16-ата минута и Димитър Иванов в 37-ата.

Малко след това гостите намалиха изоставането си на два гола, като при 3:1 в полза на Ботев съперниците се оттеглиха на почивката.

Това обаче не даде криле на Доростол и тимът инкасира нови голове през втората част. В 78-ата минута Андреев реализира второто си попадение в срещата, а в 90-ата минута Никълъс Димитров оформи крайния резултат.

В петия кръг от шампионата Доростол приема Септември (Тервел). Този двубой предстои на 12 септември (събота) от 17:00 часа.

СНИМКА: dorostol.com

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