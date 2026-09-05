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  3. Светкавица 2014 не победи, но остана горе

Светкавица 2014 не победи, но остана горе

  • 5 сеп 2026 | 22:01
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Светкавица 2014 не победи, но остана горе

1:1 приключиха в Търговище, местния Светкавица 2014 и Септември (Драгоево). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига. Въпреки хикса, домакините останаха в челото на класирането. Днес стана двуостър двубой, с критични моменти пред вратите. Съперниците бързо си вкараха по един гол. Васил Касабов даде преднина на гостите в 18-ата минута. В 22-ата пък Васил Марков възстанови равенството. Дани Бонев уцели гредата на Септември, 120 секунди преди почивката. Имаше и други голови възможности за съперниците.

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