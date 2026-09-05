Волов Шумен 2007 прегази дубъла на Фратрия

Волов Шумен 2007 разгроми гостуващия му Фратрия II (Варна) с 9:0 и се изкачи на върха. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига. Още можеха да вкарат домакините. Александър Александров даде тон за голеадата, десетина минути от началото. Иван Цонев направи резултата категоричен с головете си в 19-а и 33-ата минута. Жечко Йорданов се разписа, секунди преди почивката. Скоро след нея Цонев оформи хеттрика си. Малко след това точен беше и Любослав Маринов. Димитър Игнатовски разтресе мрежата на гостите в 65-а и 78-ата минута. Накрая Жечко Йорданов вкара втория си гол.

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